Meine Meinung: Qualität hat ihren Preis

Jens Voigt über den Wandel im Kulmberghaus.

Dass größere Hotel-Bauvorhaben in diesen Zeiten deutlich länger brauchen, ist keine auf den Kulm beschränkte Erfahrung. Beim „Grand Green“-Familienresort in Oberhof wurde aus Ostern schließlich Ende Oktober und aus 50 Millionen Euro an Investitionskosten nun 65 Millionen, ähnliche Entwicklungen werden für Herbergen in Bau annonciert.

Was das Projekt auf dem Saalfelder Hausberg davon unterscheidet, sind der Investor und sein Anspruch: Statt Betten-Konzernen und Kapitalgesellschaften steht hier eine einheimische Familie im vollen Risiko, werden ausschließlich Firmen aus der Region beschäftigt und die Küche greift bewusst auf Produkte aus der Umgebung zurück. Das ist, zusammen mit dem Anspruch auf gehobene Klasse in allen Bereichen, ein ziemlich wagemutiger Kurs und verdient Respekt.

Mancher Nostalgiker freilich könnte befremdet sein, denn vom einstigen DDR-Ambiente ist nichts geblieben. Im Restaurant ist bereits zu sehen, wohin die Reise geht: absolute Qualität, nicht uniformiert wie bei teuren Hotelketten, sondern mit Bodenhaftung, regionaler Verwurzelung und einzigartiger Lage. Das hat seinen Preis, auch bei den Übernachtungen. Aber ein Leuchtturm-Betrieb wie dieser zielt auf eine andere Klientel als die Pension um die Ecke.