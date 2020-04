Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Schilder und Schildbürger

In dem kleinen Park meiner frühen Kindheit zwischen Braunkohlelöchern und Brikettfabriken bestand die Umweltbildung aus Schildern, wo „Stieleiche“ draufstand oder „Bergahorn“. Ansonsten gab es Bücher, in denen stand, wie Natur aussähe, hätte es sie in der anhaltinischen Mondlandschaft noch gegeben.

„Wie der saure Regen den Wald zerstört“, so steht es noch immer auf dem ersten Schild einer ganzen Kette am Rande unseres Gemeindewalds. Das Aufstellen beschäftigte kurz nach der Wende arbeitslose Metaller, Staatsfunktionäre und Schweinemäster, und nach Studium des letzten Schildes wusste man, wie der Wald zu retten wäre.

Heute muss Naturbildung, wie so vieles andere, mehr kundenorientiert sein. Lernen als Erlebnis statt Anstrengung. Man kann dies bedauern als Kulturverlust, andererseits ist jedes Lernen besser als keines. Und so passt auch der neue Tausend-Teiche-Themenweg des Naturparks in die Zeit, der nicht nur Bilder und Texte versammelt, sondern auch zum Mitmachen animiert. Eine Art von Umweltbildung, die offenbar ankommt, wie die Spaziergänger-Trauben selbst am Corona-beschränkten Wochenende zeigten. Das zu erhalten und eventuell noch auszubauen, ist eine der Herausforderungen für einen Naturpark, der gern als luxuriöses Beiwerk abgetan wird. Daneben mit der Naturstiftung Thüringen eine personell noch dünnere Struktur allein für das Grüne Band zu installieren, kommt freilich einem Schildbürgerstreich gleich.

