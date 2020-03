Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Sicher, aber kontaktarm

Not macht erfinderisch, so sagt man, und der Abfallzweckverband Zaso zeigt es. Erst war es die Wut der Verbandsräte über scheinbar alternativlose und quasi über Nacht vorgelegte Gebührenerhöhungen, die in einen immensen Spar-Druck auf den Zweckverband mündete. Unter anderem mit der Konsequenz, dass der papierene Abfuhr-Kalender gestrichen wurde und es nun eine Zaso-App fürs Smartphone gibt, die dem digital affinen Verbraucher kundtut, wann es Zeit ist, die Tonne vor die Tür zu stellen.

Nun also wandern auch die Müll-Banderolen in digitale Sphären. Damit wir Kunden nicht vor Corona-verrammelten Türen unseres Stamm-Dealers verzweifeln, frickeln die Zaso-Pioniere an einem Webshop, in dem rund um die Uhr die Müllmarken zumindest geordert werden können. Um anschließend analog per Post zugestellt zu werden. So hat man zum schönen Gefühl der Entsorgungssicherheit gleich noch einen menschlichen Kontakt dazu. Natürlich mit Abstand.

Bald schon aber droht auch dies zu verschwinden. Wenn das so genannte Identsystem eingeführt wird, funkt die Mülltonne von ganz allein, ob sie geleert werden muss und spuckt in den Zaso-Rechner, wie viel bei uns zu kassieren ist. Dem Menschen als Abfallwesen bleibt dann nur noch der Müll an sich. Und ab und an ein schöner Ausflug zum Wertstoffhof.

Wertstoffhöfe in Saalfeld-Rudolstadt raten zur Zurückhaltung