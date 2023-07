Meine Meinung: Tschüss bis zum nächsten Jahr

Betreiber Hannes Hofmann rückt die Liegestühle an der Strandbar in Rudolstadt zurecht. Am 17. Mai startete hier die diesjährige Saison.

Heike Enzian nimmt Abschied von der Strandbar in Rudolstadt.

Was? Schon wieder vorbei? Das kann doch gar nicht sein. Der Sommer ist doch noch lange nicht zu Ende. Sätze wie diese hat Hannes Hofmann, Betreiber der Strandbar an der Rudolstädter Bleichwiese, in den letzten Tagen oft gehört. Irgendwie passt es nicht so recht in die Landschaft, dass dieses beliebte Freizeitangebot mitten im Sommer wieder verschwindet.

Doch das hat einen Grund. Die Strandbar macht Platz für das Vogelschießen, dessen Aufbau schon bald beginnt. Die Diskussion darüber, ob das gut oder schlecht ist, kann man führen. Wenngleich: Es wird vorerst nichts ändern. Der Platz wird gebraucht als Zufahrt für Feuerwehr und Rettungskräfte. Das war von vornherein so abgesprochen und Teil des Konzeptes. Lediglich in den Coronajahren gab es da eine Ausnahme, als das Vogelschießen nicht stattfinden konnte. So ist sie damals überhaupt erst entstanden, die Idee der Strandbar.

Dass jetzt Stimmen laut werden, die meinen, man könnte die Strandbar in das Vogelschießen integrieren, ist nachvollziehbar. Allerdings sollte man da zuerst diejenigen fragen, die auch das Risiko tragen.

Liegestühle sind wieder zusammengeklappt an der Strandbar