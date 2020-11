Meine Meinung: Verdrängen oder erinnern?

Je älter man wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass man sich an Jahre erinnert, in denen wichtige Feiertage plötzlich ganz anders verliefen als sonst: Es sind Hunderttausende, die dann zum Beispiel arbeiten, wenn es den meisten anderen familiär-festlich ums Herz wird, oder aus anderen Gründen, darunter vielen traurigen, kein Teil von Gemeinschaften sind.

Ich habe mich oft gefragt, ob es an solchen Tagen eine tröstliche Idee ist, etwa einen Weihnachtsbaum in der Leitzentrale zu haben, der daran erinnert, was man gerade nicht haben kann, oder keinen, damit es nicht über Gebühr auf die Seele drückt.

Warum ich schon jetzt drauf komme? In „normalen“ Zeiten gäbe es jetzt viele Berichte über all die typischen Adventsgeschehnisse. Doch diesmal sind wir plötzlich alle in der Lage derer, die vielleicht sagen: Lass uns über was anderes reden! Geschafft: eine Kolumne ohne das C-Wort.