Meine Meinung: Viel Arbeit für neue Sehnsucht

Dieser Sommer ist anders: Wohnmobil-Verstopfung an der Flößerhütte, Schlangestehen der Kühlung suchenden am Chrysopraswehr, vielköpfige Wandergruppen allenthalben zwischen Katzhütte, Bechstedt und Bad Blankenburg. Corona macht möglich, was lange Jahre verschüttet schien. Der Liebreiz des Schwarzatals zieht wieder Fremde an.

Indes, vom einstigen Sehnsuchtsort ist die Region noch weit entfernt. Zu viele Anziehungsorte wie das Schweizerhaus liegen brach, manches Haus verharrt im morbiden Charme der FDGB-Vollbelegung, einstige Bade-Lichtungen am Fluss sind zugewachsen wie so mancher Weg. Leere Läden selbst im Zentrum der Hauptorte schweigen von besseren Zeiten. Die wiederkommen sollen.

Die erste und wichtigste Voraussetzung gibt es: Menschen, die daran glauben und dafür arbeiten, in der Zukunftswerkstatt, im Förderverein, als private Geschäftsleute. Mit Erfolgen, die man sehen kann, wenn man nur will. In den neu belebten Sommerfrische-Häusern Bräutigam und Döschnitz, im Bahnhofladen Rottenbach, am Schwarzburger Schloss, das mit Millionenaufwand neuem Glanz zugeführt wird.

Gerade mit ihm kann gelingen, was die Region zum touristischen Durchstarten braucht: einen historisch-kulturellen Magneten für jeglichen Thüringen-Besucher wie Goethehaus oder Wartburg. Folgen dann noch modernere, einfach zeitgemäße Angebote über Wandern, Museen und Landschaft-Schauen hinaus, könnte die Sehnsucht aus dem Erinnern ins Heute steigen.