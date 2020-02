Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Zeit, um Neues zu probieren

Eine eilige Protestdemo in Saalfeld, Beschimpfungen von Politikern am Telefon, ein paar offene Briefe mit Austrittsdrohungen – die Welle der Reaktionen nach der Kemmerich-Wahl und dessen mehr oder minder herbeigezwungenem Rücktritt stieg im Landkreis schnell an, um eigentlich ebenso rasch wieder zu verebben.

Hört man sich um bei den Funktionären der Parteien an der vermeintlichen Basis, scheint das, was im öffentlichen Raum landes- und bundesweit sowie in der medialen Begleitung als grundstürzender politischer Tabubruch samt schwersten Verwerfungen für Parteien und parlamentarische Demokratie bewertet wurde, vor Ort in der Provinz nur wenigen Parteimitgliedern eine derartige Zäsur zu sein, dass Innehalten und ein grundsätzliches Überdenken der eigenen Positionen und Verhaltensweisen geboten wäre. Mehr oder minder scheint zu gelten: Die Genossen / Parteifreunde / Freund*innen in Erfurt werden’s schon wissen. Und richten, irgendwie.

Es wäre eine fatale Gelassenheit, an ein Irgendwie-weiter-so zu glauben. Denn fast unabhängig von den jeweiligen politischen Präferenzen hat die Regierungs- und Parlamentskrise von Erfurt vor allem eines zur Folge: das Aufkündigen von Vertrauen in die Parteien. Zwischen 59 und 89 Prozent der jeweiligen Wähler haben laut jüngsten Umfragen kein oder nur noch wenig Vertrauen in die Thüringer Parteien. Heißt, sie glauben nicht mehr an politische Gestaltungsfähigkeit nach den bisherigen Regeln.

Gibt es neue, gar bessere? Eine Frage, die sich die Gesellschaft ständig vorlegen müsste, es aber zu häufig „denen da oben“ überlässt. Zumindest dieser Aspekt spricht dafür, sich mit Neuwahlen etwas mehr Zeit zu lassen und ein Miteinander der Minderheiten zu probieren, die zusammen eine Mehrheit für Thüringen sein sollten.