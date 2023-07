Meine Meinung: Zwischen Zelt und Tanzwut

Ingo Eckardt über den Festivalrausch in Rudolstadt.

Vier Tage, zusammen rund 120 Grad Temperatur, mehr als 15 Konzerte liegen hinter mir – es war sensationell. Sensationell anstrengend, ohne Zweifel, und sensationell sportlich – mit fast 20.000 Schritten pro Tag. Sensationell weltmusikalisch und vor allem sensationell stimmungsvoll war es natürlich auch. Im großen Trupp von Menschen, die sich alle mögen, bin ich wie in jedem Jahr eingetaucht in meine Jugend. Damals war das völlig normal, im Zelt zu schlafen und von der schwülen Hitze der Sonne geweckt zu werden. Mit Ü50 darf es aber auch bequemer sein, und so ist der jährliche Rudolstadt-Festival-Ausflug der Weg „back to the roots“, zu den Wurzeln also.

Persönlich habe ich auch meine Top-3 der Konzerte aufgestellt und diese waren auf Platz 3 – Tusch – das armenische Projekt Naghash samt Thüringens Symphonikern. Auf Platz 2 landete die esoterische Pagan-Folkband „Faun“, und Platz 1 – Fanfare – geht an: Ana Carla Maza, das cellospielende und gleichzeitig mit dem Instrument tanzende und singende Energiebündel, das dem Länderschwerpunkt Kuba den Stempel aufdrückte.