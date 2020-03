Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Woche: Zerrissen wie selten

Was für eine Woche, Freunde! Ich kann mich nicht erinnern, dass sich in meinem nun doch schon ein paar Jahrzehnte dauernden Leben so viel, so Grundlegendes, in so kurzer Zeit geändert hat. Selbst der Wendeherbst 1989 verlief dagegen in Zeitlupe. In Windeseile werden im Moment Grundrechte beerdigt: Reise- und Bewegungsfreiheit, Handlungs- und Versammlungsfreiheit. Inzwischen werden widerspruchslos Wahlen abgesagt und Bürgermeister zu Eilentscheidungen ermächtigt, weil sich die Volksvertreter nicht mehr treffen dürfen. Unternehmer sind zur unternehmerischen Untätigkeit verdammt, Millionen melden sich zwecks Kurzarbeit beim Arbeitsamt. Motiviert durch eine Mischung aus Angst und Einsicht würde sich eine Mehrheit der Deutschen sogar freiwillig in die eigenen vier Wände einsperren lassen, viele von ihnen fordern das sogar. Was, zum Teufel, ist da passiert?

Der Staatsfeind Nr. 1 ist etwa 140 Nanometer klein und sieht aus wie ein aufgeplatzter Igelball zu Massagezwecken. Er rafft, derzeit hauptsächlich noch außerhalb der Landesgrenzen, vornehmlich die Alten und Schwachen dahin, denen kein Arzt mehr helfen kann, weil es kein Mittel dagegen gibt. Noch nie in Friedenszeiten hat der Tod so viel Schrecken verbreitet wie in Gestalt von Covid-19. Noch nie wurden von der Bevölkerung freiwillig so viele Opfer gebracht.

Sie zu ertragen, wird jetzt von den Staatenlenkern zum „Charaktertest für das Land“ erklärt. Was die steile These impliziert, wer sich nicht fügt, wer die Einschränkung von Freiheitsrechten und die Zerstörung seiner wirtschaftlichen Existenz nicht widerspruchslos hinnimmt, sei ein schlechter Mensch. Unterstützt vom Applaus eines Großteils der Medien wird das Nichtstun auf dem Sofa zur nationalen Aufgabe der unkritischen Infrastruktur erklärt, weil die Mediziner keine andere Möglichkeit haben, die Ausbreitung des Virus’ einzudämmen. Das ist naturwissenschaftlich nachvollziehbarer volkswirtschaftlicher Wahnsinn. Und es ist diesmal tatsächlich alternativlos.

Als Mensch, der ich von je her zu intellektueller Renitenz neige, bin ich zerrissen wie selten. Und gespannt, was als nächstes passiert.

Schönes Wochenende!