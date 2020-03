Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meinung: Das Beste fürs Kind

Wenn Schulen in diesen Tagen vielerorts ihre Türen öffnen, dann wollen sie damit für sich werben. Die Häuser leben von ihrem guten Ruf. Entsprechend aufwendig werden die Veranstaltungen vorbereitet. Schließlich will man künftige Schüler begeistern und die Eltern überzeugen. Diese haben heute mehr denn je die Wahl. Das macht die Entscheidung nicht unbedingt einfacher. Wo ist mein Kind am besten aufgehoben? Ist der Weg zum Abitur wirklich der richtige? Wie geht Lernen heute? Fragen, die nicht nur, aber eben auch viele Familien mit Viertklässlern umtreiben.

Angebote gibt es reichlich. Gut so, denn Vielfalt belebt das Geschäft. Schulen in Freier Trägerschaft haben sich etabliert. Längst ist auch hier der Weg zum Abitur offen.

Dass die Tage der offenen Tür so rege genutzt werden, zeigt, dass Eltern die Informationsangebote gern annehmen. Und manchmal auch in Erinnerungen schwelgen. Das konnte man am Sonnabend in Rudolstadt beobachten. Inzwischen ist die Generation der Nachwende-Schüler selbst Eltern geworden. Sie waren es, die in den Neunzigerjahren auf die Straße gegangen und für den Anbau gekämpft haben. Mit Erfolg. Erinnerungen daran werden auf einer Wand im Neubau bis heute lebendig gehalten. Jetzt sind es ihre Kinder, die davon profitieren.