Henry Trefz über fast vergessene Wortschätze in Bürokratentexten

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

MEINUNG: Der Paragraf als Biotop

Oft ist der Mensch in suchenden Nöten, wenn er einen Vorschriftentext liest. Dann fehlt ihm die innere Ruhe für das sprachlich-ästhetische Gefühl, mit dem man auch so ein Regelwerk studieren kann. Und die Chance auf Entdeckung, dass solche Texte im Schatten der Gender-Sprachpolizei-Patrouillen die Äonen überdauern. Das gilt auch für die „Ordnungsbehördlichen Verordnungen“. Obwohl sie gesetzlich vorgeschrieben spätestens alle 20 Jahre neu erlassen werden müssen. Das freilich hindert Beamte nicht, schönen Wörtern Bestandsschutz zu gewähren. Wann etwa haben Sie zum letzten Mal das Wort „ausschellen“ vernommen, bei dem es um das Anpreisen von Waren geht und das Sie Ihrem örtlichen Tiefkühlkostvertreter unter die Nase reiben könnten? Wer kennt sie noch, die Fahrgastwartehallen? Wer ahnt, dass die Bezeichnung Gosse, tatsächlich einen Ort bezeichnet, in den man Wasser schütten darf (oder manchmal nicht), statt nur Herkunft eines Menschen zu sein, den wir herabzuwürdigen trachten?

Und wer das nicht glaubt, geht zur Strafe mal schnell mit Zollstock vor die Tür, denn ein Hausnummernschild, das nicht zehn Zentimeter hoch ist, kann bis zu 5000 Euro teuer werden. Es sei denn, Sie zeigen der Behörde (etwa in Probstzella) das Ende Juli 2017 abgelaufene Gültigkeitsdatum der Verordnung. Damit Sie hinterher erst recht auf dem Kieker sind...