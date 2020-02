Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meinung: Die weite Welt wird greifbar

Was für Insider gar kein Anlass für gehobene Augenbrauen ist, lässt Neulinge ebenso regelmäßig wie nachhaltig staunen: Ein dreitägiges Ereignis, dessen essenzieller Inhalt Reiseberichte sind, zieht Menschen im Umkreis von einer Autostunde und mehr an - und das tausendfach. Und wer sich nicht von der Faszination all der Stände, die es um das Kernereignis in der Stadthalle Bad Blankenburg herum gibt, gefangen nehmen lässt, könnte grübeln, woher das Interesse kommt. Sind die Jahrzehnte des bis auf Osteuropa fast kompletten Eingesperrtseins der DDR-Bürger wirklich auch jetzt noch so in den Seelen verwurzelt, dass die Herzen aufgehen, je weiter weg sie entführt werden? Ist vielleicht das Interesse für das Anderssein nicht nur der Landschaften sondern der sie bewohnenden Menschen heute ungleich stärker auch eine politische Demonstration? Und umgekehrt: Wo die meisten Menschen aus einem Landkreis kommen, der inzwischen weitgehend unumstritten als einer der landschaftlich schönsten in Thüringen gilt, warum manifestiert sich gerade hier die Sehnsucht nach dem, was weit hinter dem Horizont kommt? Doch bevor vom Grübeln der Kopfschmerz einsetzt, kann man es auch bei der Einsicht belassen: Es gibt Dinge, die sich einfach einer Erklärung entziehen. Das einfachste Kompliment, was man da machen kann, ist: Staunen statt Grübeln.