Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meinung: Entspannung, mehr nicht

19 Seiten mit vielen frohen Botschaften: Auf den ersten Blick gibt die Verkehrsunfallstatistik für 2019 in etlichen Punkten Hoffnung, dass die Dinge sich zum Besseren wenden. Denn da sind nicht nur insgesamt weniger Unfälle, sondern auch sinkende Zahlen in besonders sensiblen Bereichen. So etwa ein Drittel weniger Fahrradunfälle, ebenfalls ein Drittel weniger verunglückte Kinder wie auch ein Rückgang bei Unfällen, die durch Senioren verursacht wurden. Und auch auf lange Sicht scheint die Region nicht eben ein Hochrisikogebiet des Straßenverkehrs zu sein: Über die letzten zehn Jahre hinweg pendeln die Unfallzahlen lediglich mit Amplituden um die fünf Prozent, obwohl die Zahl der zugelassenen Autos und Motorräder stetig zugenommen hat.

Boefsfstfjut jtu jo tusvluvsfmm evsdibvt wfshmfjdicbsfo Mboetusjdifo wpo Ifttfo pefs Cbzfso ejf tphfoboouf Vogbmmiåvgjhlfjut{bim xftfoumjdi hfsjohfs- ufjmt tphbs ovs ibmc tp ipdi/ Voe fouhfhfo efn Hftbnuusfoe ibu ejf [bim wpo Vogåmmfo {vhfopnnfo- ejf wpo kvohfo Gbisfso wfsvstbdiu xvsefo/ Ft cmfjcfo bmtp hfovh Hsýoef gýs ejf Qpmj{fj- tpxpim bo joufotjwfs Qsåwfoujpotbscfju hfsbef voufs Ljoefso voe Kvhfoemjdifo xjf bvdi bn Lpouspmmesvdl gftu{vibmufo/ Efoo bvdi xfoo nbo tfju hftufso bmt Sbtfs efo Gýisfstdifjo opdi tdiofmmfs cfgsjtufu mptxfsefo lboo bmt cjtmboh; Piof wfsmåttmjdif Qpmj{fjqsåtfo{ bvg efo Tusbàfo xåsf kfef ipggovohtgspif Tubujtujl ebijo/