MEINUNG Falscher Focus: Hindern statt helfen

Im Fall der Solsdorferin Annabell Horn und ihrer Familie lassen sich leicht Frontlinien einzeichnen. Hier die Bürgerin mit Bedürfnissen, dort die hartherzige Obrigkeit. Ebenso gern wird genommen: Die gemeinen Paragrafen hier und der arme Erfüllungsgehilfe im Amt, der leider an sie gebunden ist. Es wäre ein leichtes, den Amtsschimmel wiehernd durch die Dorfstraße zu treiben und „Steinigt sie!“ zu rufen.

Das wirklich Ärgerliche aber ist: Mit dem Hinweis auf den Datenschutz im Allgemeinen und das laufende Widerspruchsverfahren in der Sache im Besonderen erteilt der Landkreis als kritisierte Instanz keine Auskunft. Der Beitrag muss also ohne Argumente des Beschuldigten auskommen, was die verfahrene Sache nicht besser macht.

Auch die Familie weiß, dass, wenn sie Öffentlichkeit in ihrer Angelegenheit herstellt, sie nicht wieder dahinter zurück kommt und Kompromissbrücken womöglich weggeschwemmt werden. Dass sie den Fall trotzdem in der Zeitung sehen will, macht klar, dass die Hoffnung auf konstruktive Kompromisse verloren scheint.

Dabei ist der Wunsch der betroffenen Seite unschwer erkennbar: Es müssen Lösungen her, statt Schwierigkeiten aufgetürmt werden. Als Scout für den Bürger durch den Paragrafendschungel muss sich ein Beamter fühlen, nicht als Türsteher, der sich umso besser fühlt, je länger die Schlange der Abgewiesenen ist.