Meinung: Jung hilft Alt ins Heute

Zuerst eine Offenlegung: Ich bin kein Sparkassenkunde und war es nie. Der Grund dafür liegt in grauer Vorzeit. Schon in den 80er Jahren fand ich es überaus praktisch, Überweisungen in Briefumschläge zu stecken und portofrei zur Erledigung ans Postscheckamt absenden zu können. Später wanderte meine Hausbank per Bankleitzahl in die Heldenstadt Leipzig und blieb da, als das eigentliche Gebäude längst ein hohler Vogel war. Ich bin also seit Jahrzehnten gewohnt, nie einen Banker leibhaftig zu sehen, was mir den Mut verlieh, sogar eine sechsstellige Hausfinanzierung abzuwickeln, ohne jemals jemandem gegenüber gesessen zu haben. Die Pointe dieser Herleitung heißt aber nicht, dass ich nun schulterzuckend jenen, die das lieber anders halten, sagen würde: Ist doch nicht meine Sorge, wenn die Sparkasse schließt. Im Gegenteil: Je älter man wird, desto schwerer hat man es, alte Gewohnheiten abzulegen.

Insoweit ist der Ärger berechtigt. Das Erleben, wie letztlich alles Vertraute sich in Wohlgefallen auflöst, macht von Jahr zu Jahr weniger Spaß. Und dieses Gefühl wird auch nicht von der Einsicht gelindert, dass bei immer weniger Menschen im Tal rote Zahlen irgendwann eine kritische Marke überschreiten und die Ökonomie schon wieder gewinnt.

Wirklich einmal mehr ihre Kraft zeigen würde die dörfliche Gemeinschaft, in der das Helfen eine Selbstverständlichkeit ist, wenn die Jungen nun den Alten zeigen, wie sie jetzt ohne Filiale an Bargeld kommen oder vielleicht sogar digital bezahlen können. Bei Whatsapp hat das doch schließlich auch leidlich funktioniert.