Meinung: Mehr Konflikte zu erwarten

Jens Voigt über falsche Sicherheiten im Saaletal

Nichts passiert, jedenfalls nichts Dramatisches. Die Talsperrenkette der Saalekaskade hat trotz schwerster Güsse am Oberlauf das Hochwasser für die Unterlieger von Saalfeld bis Jena zuverlässig verhindert. Ist Hochwasserschutz im Saaletal ein erledigtes Thema?

Wohl eher nicht. Wer sich erinnern kann, sieht die Bilder von 1994 und 2013, als auch die Talsperren an ihre Grenzen kamen und zum Beispiel in Jena das Stadion zur Wanne wurde. Die aktuelle Katastrophe im Westen und Süden Deutschlands lehrt: Wer Hochwasserschutz nur nach historischer Erfahrung anlegt, läuft ins Risiko. In Zeiten des Klimawandels kann der Rekord von heute schon im nächsten Jahr gerissen werden. Und nicht jede Dauerregenzelle ist so freundlich, sich nur oberhalb der Staumauern auszuschütten.

Klimafolgenanpassung ist gefragt: den Flüssen mehr Raum geben, die Versiegelung – täglich fast 30 Hektar in Deutschland – endlich bremsen, Versickerung erweitern. Klingt erst mal harmlos, führt aber zwangsläufig in Konflikte. Denn es wird heißen, neue Wohngebiete nur noch fern von Flüssen und Bächen zuzulassen, den Trend zu höheren Mehrfamilienhäusern zu verstärken, Wälder nicht zuvörderst als Holzplantagen zu betrachten.

Und es bedeutet, die Saaletalsperren eben nicht zum lustigen Planschbecken namens „Thüringer Meer“ zu verklären und etwa die Gleichmäßigkeit des Pegels als Nutzerinteresse auf gleicher Höhe zum Hochwasserschutz zu verhandeln. Das mag für den Augenblick politisch klug erscheinen – ist aber eigentlich nur fahrlässig.