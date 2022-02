Meinung: Noch ein langer Lauf

Jens Voigt über Ausdauer bei der Gewässerpflege

Als die Idee im Jahr 2018 im Erfurter Umweltministerium Fahrt aufnahm, stieß sie in vielen Gemeinden auf wenig Begeisterung: Warum soll ein Gewässerunterhaltungsverband besser arbeiten als Gemeinden und ihre Bauhöfe, also Menschen mit Ortskenntnis und Erfahrung mit den Bächen und Flüssen in ihrer Region? Bis heute gibt es Kommunen in Thüringen, die sich lieber selbst kümmern. Das ist ihr gutes Recht.

Andererseits kam die Idee nicht von ungefähr. Zum einen ergibt es wenig Sinn, in einem Gemeindegebiet die Wehre abzubauen, wenn sie beim Nachbarn stehenbleiben. Zum anderen war das vorherige System an seine Grenzen gestoßen, denn vom eigentlich bis 2015 zu erreichenden Ziel der EU-Wasserrahmenrichtlinie, alle Bäche und Flüsse sauber und für Tiere durchgängig zu gestalten, blieb Thüringen erschütternd weit entfernt.

Ob die neuen Verbände zügig zu Fortschritten führen, lässt sich nach rund eineinhalb Arbeitsjahren noch kaum beurteilen. Zu unterschiedlich sind die Ausgangslagen und auch die von den Mitgliedskommunen zugebilligte Ausstattung. So hat der Verband Loquitz/Obere Saale demnächst vier Mitarbeiter, beim nördlichen Nachbarn Untere Saale/Roda, der 50 Prozent mehr Gewässer betreut, sind es hingegen neun. Und da das Land erkennbar seine Fördermittel dort konzentriert, wo sich am wahrscheinlichsten ein durchgängiger Erfolg erzielen lässt, so lässt sich schon erahnen: Das wird noch ein sehr langer Lauf.