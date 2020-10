Bezahlen? Geht per Smartphone. Überweisen? Am Rechner ein Klacks. Bargeld? Kriegt man als Kartenzahler an der Supermarktkasse. Sparkassen-Filialschließungen? Selbst schuld, lieber Kunde.

Stimmt zwar, ist aber nur ein Teil der Erklärung. Die anderen heißen Einwohnerrückgang und Niedrig- bis Negativzinspolitik. Und nun haben auch deren Vorstände die Hoffnung auf baldige Besserung aufgegeben: Corona hat Zinsen verboten, wenn der Sozialstaat noch einigermaßen überleben soll. Ist also nur als alternativlos zu ertragen, was die Sparkassenchefs verordnen? Zumindest bleiben Fragen offen. So etwa die, ob das sprachliche Fremdeln mit dem sachsen-anhaltinischen Dialekt ein ausreichender Grund sein kann, aus dem zentralen Callcenter in Halle wieder auszuscheren und den eigenen Telefondienst künftig in Gorndorf noch auszubauen. Muss man nicht direkte Firmenbeteiligungen ins Auge fassen statt immer nur Kredite verhökern zu wollen, die es an jeder Internet-Ecke billiger gibt? Und wenn es zur Begründung der Schließung von Kleinfilialen heißt, dass größere Einheiten besser steuerbar und überhaupt effektiver seien, müsste dann nicht über Fusionen von Sparkassen zumindest ernsthaft diskutiert werden? Tradition und Nähe, damit wurde Vertrauen aufgebaut. Ist beides nicht mehr zu halten, wird die Sparkasse eine Bank wie jede andere. Was heutzutage heißt: unsicher.