Der Eiffelturm war unnötig. Warum er gebaut wurde? Weil man es konnte! Was waren das für Zeiten! Nun ja, die Zeiten waren damals den heutigen vergleichbar. Ein Sturm der Entrüstung fegte über halb Frankreich. Doch heute kennt die anfängliche Ablehnung nur noch, wer sich für das Kleingedruckte einer weltweiten Touristenattraktion interessiert.

Okay, der Vergleich zwischen der Schwarzatal-Tor-Bahnhofstoilette in Rottenbach und dem Eiffelturm mag hinken. Korrekt, denn in Rottenbach würde keiner bestreiten, dass zwei Toiletten und ein kommunaler Versammlungsraum nicht unnötig sind.Die Prinzipienreiter haben ein Argument für sich: Eine Drittelmillion Euro - das scheint weit über der Schmerzgrenze dessen, was man dafür ausgeben sollte. Steuergeld auch dann nicht aus dem Fenster zu werfen, wenn es nicht aus dem Stadtsäckel kommt, wirkt nobel. Doch wer mit Flughafen-Berlin-Hinweisen kommt, muss sich fragen lassen, welches Großprojekt denn nicht zu teuer wurde.

Vielleicht war das neue Bahnhofsschild, das erstmals auch Königsee mit im Namen trägt, eine im Grunde vergiftete Versöhnungsgeste. Das oft gerühmte Zusammengehörigkeitsgefühl im Rinnetal hat an diesem Abend ein paar Risse offenbart. Das erleichtert allenfalls manche Schwarzataler, die schon länger die Augen verleiern, wenn ihnen der Nachbar immerfort als Musterknabe vorgesetzt wird.