Meinung: Zeit, dass sich was tut

Da kommt Großes zu auf Rudolstadt. Vor allem auf alle Verkehrsteilnehmer in der Stadt. Am Ende wird der geplante Ausbau der B 88/85 für eine spürbare Entlastung auf den Straßen führen. Wer regelmäßig zu den Stoßzeiten im Stau steht, wird es zu schätzen wissen.

Bis dahin aber ist es noch ein weiter Weg. Und ein schmerzlicher. Denn fest steht: Die Autofahrer müssen sich auf erhebliche Behinderungen einstellen. Die Beseitigung der Engstelle zwischen Stadtkirche und Ludwigsburg wird nur unter Vollsperrung für eine gewisse Zeit möglich sein. Damit ist die Zufahrt von Norden in die Stadt quasi abgeschnitten. Was das bedeutet, kann sich jeder ausmalen. Und auch die Arbeiten am neuen St.-Georg-Knoten werden den Verkehrsfluss erheblich beeinflussen. Da heißt es Geduld haben und Zeit mitbringen.

Trotzdem: Nach 16 Jahren Planungen, scheinbar unendlichen Diskussionen, Variantenprüfungen und Änderungen wird es Zeit, dass sich etwas tut. Die Lösung liegt auf dem Tisch, die Beteiligten sind informiert und wurden einbezogen. Jetzt muss es nur noch losgehen.