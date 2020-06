Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meinung: Zügel locker lassen

Mit wirklich guten Nachrichten starten wir in dieses Wochenende. Patienten in der Thüringen Klinik dürfen ab Mittwoch wieder Besuch empfangen. Freibäder bieten die ersehnte Erfrischung, ab kommendem Montag auch in Rudolstadt. Das Theater spielt wieder - im Freien. Im Saalemaxx wird alles startklar gemacht für den Neustart am 20. Juni. Das Kino zieht ab 1. Juli nach. Und selbst einem größeren Familientreffen steht ab heute keine Behörde mehr im Wege. Immer vorausgesetzt, man hält sich an die Regeln.

Also alles bestens? Nun, da machen sich Zweifel bemerkbar. Maskenpflicht, Abstandsregelungen und die Maßgabe, Kontaktdaten zu hinterlassen, machen jedem deutlich: Von einer Normalität sind wir noch weit entfernt. Wie groß ist die Lust der Menschen, für das Freizeitvergnügen diesen Preis zu zahlen? Hier gehen die Prognosen weit auseinander. Viele werden nach langen Wochen des Verzichts einfach nur froh sein, wieder unbeschwert die Angebote genießen zu können. Und tun es dementsprechend auch. Wie groß die Sehnsucht danach ist, zeigt sich beim Blick auf die Strandbar an der Rudolstädter Bleichwiese an einem Sonnentag. Andere bleiben vorsichtig, meiden größere Menschenansammlungen und verzichten auf Bad- oder Gaststättenbesuch.

Freilich muss es jeder für sich entscheiden. Fakt aber ist: Wer sich mit den Verantwortlichen in den Einrichtungen vor Ort unterhält, erfährt, dass man es sehr ernst nimmt mit der Sorge um die Gesundheit und das Wohl der Besucher. Keiner macht Vorschriften aus Spaß, die zumal auch noch mit viel Aufwand und oft auch Kosten verbunden sind. Zig Hygienekonzepte sind in der vergangenen Woche im Gesundheitsamt begutachtet, bearbeitet und genehmigt worden. Häufig, so wie beim Saalemaxx, direkt mit den Mitarbeitern vor Ort. Da geht man wirklich auf Nummer sicher. Und das aktuell niedrige Infektionsgeschehen im Landkreis spricht auch dafür, die Zügel wieder lockerer zu lassen.

Schönes Wochenende!