Meister-Bäcker in Könitz bleibt bei regionaler Aufstellung

Glutenfreies Brot, fruktosearme Kuchen, Brötchen ohne Laktose – in den letzten Jahren hat sich manches Backwaren-Regal zum Schauplatz der Allergiker-Versorgung gewandelt, ergänzt um die inzwischen fast selbstverständliche Horde von Bio-Produkten. Marcus Scherf aber kommt so etwas weder aufs Backblech noch auf den Verkaufstresen.

„Ich stehe für das klassische, das traditionelle Bäckerhandwerk“, erklärt der Geschäftsführer der Meister Bäcker GmbH in Könitz. Bio- oder Allergiker-Backwaren sollen Spezialisten machen, denen der Kunde von vornherein die Kompetenz dafür zumesse. Klar, in Meisterbäcker-Filialen gebe es auch zum Beispiel Brötchen aus Dinkel- statt Weißweizenteig. „Aber das vor allem wegen des Geschmacks, der halt nussiger ist“, betont Scherf.

2019 deutlich bessere Ergebnisse als im Vorjahr erzielt

2019 sei für das Unternehmen ein gutes Geschäftsjahr gewesen, blickt der Chef zurück. Mit rund 10,5 Millionen Euro an Umsatz und an die 400.000 Euro Ertrag habe man deutlich bessere Ergebnisse als im Vorjahr verbuchen können. Etwa 250.000 Euro flossen in die Ausstattung von Filialen und technische Anlagen wie etwa eine zusätzliche kleine Brotlinie in der Könitzer Produktionsstätte. Vier neue Verkaufs-Standorte kamen in Arnstadt, Ilmenau und Ohrdruf hinzu, wo Scherf Filialen der insolventen Frischback-Kette samt deren Mitarbeiterinnen übernahm. Zur Ergebnisverbesserung trugen noch zwei neue „Fremdkunden“ bei, also feste Waren-Abnehmer wie Krankenhäuser oder Betriebskantinen. Insgesamt kommt die Meisterbäcker-Kette jetzt auf 40 Filialen, die bis auf jene im vogtländischen Pausa alle im mehr oder weniger östlichen Thüringen liegen. Mehr sollen es auch nicht werden. „Damit wird unsere zentrale Fertigung hier in Könitz gut ausgelastet, die Transportwege bleiben überschaubar und wir können bei unserem Prinzip bleiben, verlässlich mit regionalen Partnern zu arbeiten“, betont Scherf. In Zeiten von immer schneller wechselnden Produkten und Anbietern sowie zuweilen schockierender Lebensmittel-Skandale werde es immer wichtiger, das Vertrauen von Kunden zu behalten, glaubwürdig zu bleiben. „Deshalb ist mir die Transparenz wichtig, dass unsere Kunden auch tatsächlich sehen können, wie bei uns gearbeitet wird“, unterstreicht Scherf.

Tortenfertigung als eigentliche Werbeabteilung

Möglicherweise werde in diesem Jahr die Zahl der Verkaufsstandorte sogar leicht abnehmen. Man schaue natürlich immer bei auslaufenden Mietverträgen auf die Kosten- und Konkurrenz-Situation und nicht zuletzt auf die personellen Möglichkeiten. Der Aufwand, Filialen stabil zu betreiben, sei in den letzten Jahren rapide gestiegen, weil Arbeitnehmer insgesamt viel häufiger von Job zu Job wechseln, schätzt der Geschäftsführer ein. Insgesamt geht Scherf für 2020 von einem Jahr der Kontinuität und der weiteren Modernisierung im Unternehmen aus.

In das von Handwerks-Funktionären oft und gern angestimmte Klagelied über das Sterben der kleinen Bäckereien wegen des Vormarschs von Aufback-Stationen in den Discounter-Filialen mag der 50-jährige Unternehmer nicht einstimmen. Mit Frischback, Elmi oder der Jenaer Stadtbäckerei seien in den letzten Jahren zumindest in Thüringen eher die größeren Branchenbetriebe in Schwierigkeiten geraten, während gerade in den größeren Städten junge Bäcker auch mit neuen Ideen sich erfolgreich etabliert hätten. Schließungen von Einzelbetrieben in kleineren Orten hätten nach seiner Beobachtung eher mit Problemen wie Infrastruktur oder Personal zu tun. „Die Backstationen in den Supermärkten sind quasi das McDonalds der Branche, wir sind die Restaurants, wo sich die Leute auch mal was Gutes tun“, findet Marcus Scherf. Wozu eben auch gehöre, dass bei Meister-Bäcker weiter handgefertigte Torten zu haben sind, obwohl daran kaum etwas zu verdienen sei. Aber für die Gewissheit der Kunden, es mit einem richtigen Handwerksbetrieb zu tun zu haben, sei die Torten-Sicherheit elementar, so der Chef: „Ich sage meinen Torten-Leuten immer, dass sie die eigentliche Werbeabteilung im Haus sind.“