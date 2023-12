Meldungen aus Saalfeld-Rudolstadt: Ehekomödie, Weihnachtsbrunnen und -singen

Liebevoll ist der Weihnachtsbrunnen in Pippelsdorf geschmückt worden.

Im Schminkkasten in Rudolstadt: Ehekomödie von Hornby anstelle des Loriot-Abends (Vorstellungsänderung!)

Rudolstadt/Pippelsdorf. Das Theater Rudolstadt wird im Schminkkasten am 13. und 14. Dezember anstelle von „Das Ei ist hart“ die Ehekomödie von Nick Hornby zeigen: „Keiner hat gesagt, dass du ausziehen sollst“. Beginn sei jeweils 19 Uhr. Für Kurzentschlossene seien sogar Restkarten erhältlich. Grund für die Spielplanänderung sei eine Erkrankung im Ensemble. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit. Sie könnten aber auch an der jeweiligen Vorverkaufsstelle umgetauscht oder zurückgegeben werden. Rückfragen nimmt der Besucherservice unter 03672/450 1000 entgegen.

Weihnachtsbrunnen in Pippelsdorf

Im Probstzellaer Ortsteil Pippelsdorf gibt es nicht nur zu Ostern einen wunderschönen Osterbrunnen, sondern auch einen Weihnachtsbrunnen. „Es wird an einem Abend gebunden und am ersten Samstag im Advent dann der Brunnen aufgestellt und liebevoll geschmückt“, so Katharina Götze. Es sei schon seit vielen Jahren eine Tradition, die auch Glühwein und wärmendes Feuer beinhalte.

Weihnachtssingen: Aus lauter Ichs wird ein lautes Wir in Rudolstadt

Vier Tage vor Heiligabend können sich Groß und Klein beim Weihnachtssingen des Theaters Rudolstadt auf das Fest einstimmen. Vor dem Schminkkasten treffen sich am 20. Dezember ab 18 Uhr alle, die das 20. Türchen am „Lebendigen Adventskalender“ mit öffnen wollen. Mit dabei sind Blechbläser der Thüringer Symphoniker, Schauspieler und Theaterleute sowie der Chor des Gymnasiums Fridericianum.

Gemeinsam wollen sie mit den Rudolstädtern eine neue Tradition in der Weihnachtszeit begründen. Wer nicht textsicher ist, müsse nicht in Sorge sein: Es werden Liedzettel verteilt. Und auch für das leibliche Wohl sei gesorgt: Es gebe Glühwein, Stollen und selbstgebackene Plätzchen. Der Eintritt ist frei. Spenden kommen der Hospizgruppe und der Suppenküche des Diakonievereines Rudolstadt zugute.