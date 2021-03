Mellenbacher Kindergarten: Eltern und Kinder brauchen Geduld

Während am Gebäude des neuen Gemeindezentrums in Mellenbach-Glasbach der Baufortschritt unbestritten ist, lassen die Außenanlagen noch auf sich warten.

Passender konnte der Schauplatz für die Anfrage der Elternvertreter des Kindergartens in Mellenbach-Glasbach nicht sein. Erstmals tagte nämlich der Stadtrat der Landgemeinde Stadt Schwarzatal, zu dem auch die Ortschaft Mellenbach-Glasbach seit 2019 gehört, just in eben diesem Gebäude, das in Zukunft das Gemeindezentrum und den Kindergarten unter einem Dach vereinigen wird.