Metal-Stammtisch Königsee hat ein Herz für Waldentdecker

Königsee 500 Euro für waldpädagogisches Projekt des hiesigen Kindergartens der Arbeiterwohlfahrt

Der Metal-Stammtisch Königsee, vertreten durch Markus Enders und Alexander Vollrath, übergab jetzt 500 Euro an Bürgermeister Marco Waschkowski für das Projekt „Waldentdecker“ des Kindergartens „Regenbogen“ Königsee, die er an den Förderverein des Kindergartens weitergibt. Mit dabei am „Baumgarten der Bäume des Jahres“ im Stadtwald war auch Königsee Revierförster Steffen Wedekind, der sich um das Projekt mit waldpädagogischem Engagement kümmert.