Meura sucht weiter nach einem Gemeindeoberhaupt

Meura. Am Donnerstag wird der Gemeinderat einen Wahlleiter für den erneuten Urnengang am 25. April 2021 bestellen

Nach der Wahl ist vor der Wahl. Selten hat der allfällige Spruch mehr Gültigkeit gehabt als in der Gemeinde Meura. Die hatte im Herbst eine Bürgermeisterwahl ausgeschrieben, nachdem beide Amtsvorgänger jeweils vorzeitig ihre Ämter zur Verfügung gestellt hatten. Die Amtsgeschäfte lagen in der Zwischenzeit bei Marina Kasimir. Die Beigeordnete hat die Arbeit offenbar zur Zufriedenheit der Einwohner gemacht, denn im September wurde sie zur Bürgermeisterin gewählt. 90 der 152 Stimmzettel trugen ihren Namen. Die Besonderheit: Der Name musste selbst notiert werden, denn als Kandidatin war sie nicht angetreten. Die Bedenkzeit, die sich die 60-Jährige nach der Wahl ausbedungen hatte, fiel jedoch negativ aus. Sie nahm die Wahl nicht an. Was beim Gemeinderat funktionieren würde, nämlich einfach den Bewerber mit den nächsten Stimmen fragen, ist bei Bürgermeisterwahlen jedoch von der Kommunalordnung nicht gedeckt.

Meura braucht deswegen weiter ein Dorfoberhaupt und wird daher am kommenden Donnerstag im Gemeinderat erneut Wahlleiter und Stellvertreter bestimmen. Aus praktischen Gründen ist der Wahltermin der gleiche wie der geplante Tag der Landtagswahlen: 25. April 2021.

Außerdem auf der Tagesordnung der Sitzung am 3. Dezember ab 18 Uhr im Feuerwehrgerätehaus stehen unter anderem die Hundesteuersatzung, die Feststellung der Jahresrechnung 2018 und die Entlastung der stellvertretenden Bürgermeisterin für das gleiche Jahr, sowie die Auftragsvergabe für das Bushäuschen und die strikte Mittelverwendung der Fördermittel „Wald“ für Investitionen im Wald, bevor sich dem Informations- und Anfrageteil auch für die Bürgerschaft dann ein nichtöffentlicher Teil anschließt.