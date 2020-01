Rudolstadt. Beim Neujahrskonzert am Sonnabend in Teichel wird sein Nachfolger vorgestellt

Michael Grübler sagt Rudolstädter Mandolinenorchester ade

Das Rudolstädter Mandolinenorchester wird erstmals in seiner 100-jährigen Orchestergeschichte ein Neujahrskonzert veranstalten. Hierzu sind alle Freunde der konzertanten Zupfmusik in den attraktiven Rathaussaal des neuen Rudolstädter Ortsteils Teichel eingeladen. Am Samstag, 18. Januar, 15 Uhr, werden neben schwungvollen Melodien auch konzertante Werke klassischer und zeitgenössischer Komponisten interpretiert, die die Besucher in das neue Jahr 2020 begleiten sollen. Gleichzeitig werden die Teicheler Landfrauen die Gäste beim Konzert mit Kaffee und Kuchen verwöhnen.

Fritz Bauer übernimmt Dirigentenstab

Mit dem Neujahrskonzert wird sich auch der langjährige Dirigent Michael Grübler von den Musikerinnen und Musikern des Rudolstädter Mandolinenorchesters und seinem treuen Publikum verabschieden und den Dirigentenstab an seinen Nachfolger Fritz Bauer übergeben. Fritz Bauer, ehemaliger Leiter der Musikschule Saalfeld, ist seit einigen Jahren auch als Gitarrist im Orchester aktiv und wird sich an diesem Tag dem Publikum als neuer Dirigent vorstellen. Die Orchestermitglieder sind sehr glücklich, damit die musikalische Leitung auf hohem Niveau auch für die nächsten Jahre gesichert zu haben.