Micka Paschold rettet verletzten Bussard auf Bundesstraße 85

Saalfeld. Unser Leser Michael Paschold ist nicht nur ein begeisterter solcher, er ist auch auch Baumpfleger von Beruf und daher viel (nicht nur) im Landkreis unterwegs. Und er scheint das Ungewöhnliche im Leben anzuziehen. Mancher erinnert sich vielleicht noch an den zunächst rätselhaften Wasserschwall nebst Eisfahrt auf der Schwarza Ende Januar 2017, als er von Schwarzburg kommend dem Unheil mit dem Auto vorauseilte und am Chrysopras-Wehr in Bad Blankenburg die arglos am Eis spielenden Familien warnte und zugleich zum unverhofften Live-Reporter einer spektakulären Aktion wurde.

Auch der frühe Abend des 10. November dürfte ihm in längerer Erinnerung bleiben. Wieder war er mit dem Auto unterwegs, diesmal nicht im Schwarzatal, sondern im Städtedreieck, diesmal nicht mit seinem Arbeitskollegen, sondern seiner Frau. Und sein Augenmerk galt diesmal nicht der eisigen Wasseroberfläche sondern einem zunächst schwer identifizierbaren Gewusel auf dem Asphalt vor ihm. Dann aber konnte er erkennen, dass es offenbar ein verletzter Vogel war. „Wir fuhren an diesem schönen Vogel, der - anscheinend verletzt - auf der Mittellinie herum taumelte vorbei. Durch seine Flügelspannbreite mussten alle ausweichen und bremsen“, berichtet er. Den Ort des Geschehens passiert, ließ ihm dasselber aber keine Ruhe. „Ich sagte zu meiner Frau, das knallt dort bestimmt gleich! ich konnte es nicht übers Herz bringen, einfach so weiterzufahren. Wir fuhren bis Schwarza an die Kreuzung und und drehten um.“ Als die beiden an der Stelle, wo der Vogel auf der Straße, wieder ankamen, waren dort Michael Pascholds Beobachtung nach schon drei Autos ineinander gefahren. Kurz entschlossen habe er, von Richtung Rudolstadt kommend den Warnblinker eingeschaltet und den Verkehr angehalten, weil der Vogel immer noch auf der Straße lag. Der Stau Richtung Rudolstadt war da schon enorm angewachsen. Weiter schildert er: „Ich stieg aus, fragte die Beteiligten, ob jemand verletzt sei. Nach verneinender Antwort wollte ich wissen, ob jemand Handschuhe hat. Ein Augenzeuge brachte mir welche und ich nahm noch den neuen Bademantel meiner Frau aus dem Auto, weil wir nicht wussten, ob der Bussard aggressiv reagiert.“ Dann legte Michael Paschold langsam den Mantel über das Tier und trug ihn auf die Wiese neben der Bundesstraße und machte ich die Fahrbahn Richtung Saalfeld wieder frei. Nach einer halben Stunde kam die Polizei und noch eine weitere Viertelstunde später ein Falkner aus Saalfeld, der sich bedankte, das die beiden das schöne Tier gerettet haben. Falkner lobte Einsatz: Alles richtig gemacht „Alles in allem außer Blechschäden ein schönes Ende“, resümiert der Retter. Und verteidigt sein Handeln auch gegen vermeintlich anderslautenden Tipps in der Fahrschule: „Ich weiß, viele werden jetzt sagen, man lernt doch, dass man nicht plötzlich in die Eisen gehen soll.“ Doch er könne auch bezeugen, dass durch die Geschwindigkeit und die große Spannweite dieses Vogels man nicht gleich erkennen konnte, was auf der Straße liegt und zappelt. Und ein schmunzelndes Achselzucken auf die Frage, wie so etwas immer wieder ihm passiert: „Ein Zufall, sicher. Aber dort fahren viele schneller als die erlaubten 70 und hätten womöglich dann nicht so schnell abbremsen können oder wollen und den Bussard einfach überfahren.“