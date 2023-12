Millionen in Umspannwerk in Rudolstadt-Schwarza investiert

Rudolstadt EVR-Tochter steckt 3,5 Millionen Euro in Gebäude, Schaltanlagen und Transformatoren, um das Werk für kommende Jahrzehnte fit zu machen

Fit für die kommenden Jahrzehnte ist das Umspannwerk der Energienetze Rudolstadt GmbH (EnR) im Industriegebiet Schwarza. Damit werde die Versorgungssicherheit der Stadt Rudolstadt erhöht, heißt es in einer Pressemitteilung der Energieversorgung Rudolstadt (EVR), deren Tochterunternehmen die EnR ist.

Das Umspannwerk sei in den letzten Jahren Schritt für Schritt einer Sanierung unterzogen worden, heißt es. Insgesamt investierte die EnR demnach 3,5 Millionen Euro in das Gebäude, die 110-kV- und 20 kV- Schaltanlage sowie die Modernisierung von Nebenanlagen. Im letzten Bauabschnitt sei in diesem Jahr ein 110/ 20 kV Transformator mit einer Leistung von 40 MVA im Rahmen einer Werkssanierung für die Zukunft fit gemacht worden.

Werk hat in diesem Jahr 50. Geburtstag gefeiert

Das markante Werk in der Nähe der Saale war 1973 errichtet worden und steht demnach seit 50 Jahren. Bereits 2010 und 2011 wurden die beiden zum Umspannwerk gehörenden 110/20-kV-Transformatoren saniert sowie die 110-kV-Schaltanlage erneuert. 2019 gab es für den Neubau der 20-kV-Schaltanlage umfangreiche Baumaßnahmen. Mit einer Größe von zirka 30 mal sechs Meter war bereits die Einhausung für die Mittelspannungs-Schaltanlage errichtet worden.

Die Arbeiten vor vier Jahren wurden von der Firma AFW Metallbau GmbH aus Rudolstadt übernommen. Der anschließende Einbau der durch Siemens gelieferten Schaltanlage sollte bis April 2019 dauern. „Dann kann sie für eine sichere und zuverlässige Stromversorgung im Stadtgebiet Rudolstadt in Betrieb genommen werden“,hieß es seinerzeit. Die EnR Energienetze Rudolstadt GmbH investierte in das Projekt Umspannwerk schon damals insgesamt rund 1,9 Millionen Euro.