Minikonzert bei Dauerregen in Rudolstadt

Es hätte ein lauschiger Frühsommerabend mit bester Unterhaltungsmusik werden können: Das erste Konzert der Bläser der Thüringer Symphoniker nach der Coronapause am Freitagabend auf der Terrasse der Heidecksburg. „Ein russischer Sommer“, so das Thema. Doch Dauerregen kam zum Start in die Open-Ar-Saison dazwischen. Ein paar ganz treue Musikfreunde waren trotzdem gekommen. Sie durften sich über ein kleines Programm freuen. Nach einer halben Stunde etwa musste Chefdirigent Oliver Weder jedoch abbrechen. „Die Holzblasinstrumente quellen langsam auf, wir müssen es jetzt beenden. Wir sehen uns wieder“ sagte er und lud die Zuschauer ein, das ganze Konzert an einem anderen Termin zu erleben.