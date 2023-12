Eine alkoholisierte Autofahrerin landete am Montagabend in einer Sackgasse und prallte mit ihrem Fahrzeug gegen einen Zaun. (Symbolbild)

In der Sackgasse Misslungener Wendeversuch: Alkoholisierte Autofahrerin fährt in Rudolstadt gegen Zaun

Rudolstadt Ein Poller hinderte eine 41-Jährige an der Weiterfahrt. Als sie ihr Fahrzeug wendete, kollidierte die mit einem Metallzaun.

Am Sonntagabend fuhr eine 41-Jährige in Rudolstadt durch die Anne-Frank-Straße. In der Nähe der Förderschule endete die Straße. Lediglich ein schmaler Fußweg führte weiter. Am Ende des Weges stand die Frau letztlich vor einem Poller.

Als die 41-Jährige bemerkte, dass sie sich verfahren hatte, versuchte sie ihr Fahrzeug zu wenden und stieß dabei mit dem Heck gegen einen Metallzaun. Wie die Polizei mitteilte, machte die Frau beim Eintreffen der Beamten einen alkoholisierten Eindruck und wurde für die Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Den Beamten gegenüber zeigte sie sich uneinsichtig.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,4 Promille.

