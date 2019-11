Geoinformationspunkt zum Bohlen in Saalfeld. Die Felswand über der Saale gehört zu den wichtigsten Geotopen der Region.

Lehesten. Thüringisch-Fränkischer Geopark Schieferland ist nun 17. Nationaler Geopark in Deutschland

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mit Gütesiegel nun die Vermarktung stärker anschieben

Bereits seit 2002 gibt es das Gütesiegel „Nationaler GeoPark in Deutschland“, nun darf sich auch der Geopark Schieferland damit schmücken. Das hat die Zertifizierungskommission der Geo-Union „Nationaler Geopark“ bei ihrer diesjährigen Sitzung vor wenigen Tagen im hessischen Korbach einstimmig beschlossen.

Experten auf zweitägiger Rundfahrt vor Ort

Mit der Verleihung dieses besonderen Prädikats setzt die Geo-Union zukunftsweisende Impulse für den Geotourismus in der Rennsteigregion und darüber hinaus. Vorausgegangen war eine eingehende Prüfung durch die geologischen Experten in der Kommission. Bei einer zweitägigen Rundfahrt Anfang November 2019 machten sie sich ein genaues Bild vor Ort. Zwischen Hof im Osten des Geoparks und Sonneberg im Westen nahmen die Fachexperten Geotope und Ausstellungen zum Beispiel in Ranis, Lehesten und Ludwigstadt genau unter die Lupe. Bei der Begutachtung zeigte sich, dass die Kernzone des Thüringisch-Fränkischen Schiefergebirges von deutschlandweiter Bedeutung für die Erd- und Umweltwissenschaften, aber auch für den Geotourismus ist.

Im nächsten Schritt folgte die Verteidigung des Zertifizierungsantrages vor dem Zertifizierungskomitee durch Dietrich Förster, Geschäftsführer aus dem Naturpark Frankenwald und Ralf Kirchner, ehrenamtlicher Naturführer im Thüringer Wald und Mitglied des Fachbeirates Geopark Schieferland. In diesem Gespräch galt es die Maßnahmen und strategischen Ziele der Akteure aus den drei beteiligten Naturparken Thüringer Schiefergebirge/ Obere Saale, Frankenwald und Thüringer Wald herauszustellen. Sowohl der eingereichte Zertifizierungsantrag und die Besichtigung vor Ort als auch die Vorstellung in Korbach konnten die Mitglieder der Zertifizierungskommission schließlich überzeugen. Das einstimmige Ergebnis ist einmal mehr Ausdruck dafür, dass der Geopark Schieferland auf einem guten Weg ist.

Um dessen Sichtbarkeit für Interessierte und Besucher zu erhöhen, sollen nun die zahlreichen Geotope, die bereits bestehenden 23 Geopfade, die zwei Georadrouten und die drei Geostraßen im GeoparkSchieferland durch eine intensive Vermarktung in den Fokus gerückt werden. Der Geopark Schieferland ist nun der 17. Nationale Geopark in Deutschland.