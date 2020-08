Rudolstadt. Seit 18 Jahren präsentiert der Theater-Spiel-Laden in Rudolstadt unterhaltsame Zeitreisen.

Mit Page und Zofe: Lebendige Zeitreisen in Rudolstadt beliebt

Am Samstag wurde im Garten der Thüringer Bauernhäuser in Rudolstadt der diesjährige Theatersommer mit viel Applaus beendet. Elf Vorstellungen des vergnüglichen Singspiels „Mutter Ute in der Sommerfrische“ und sechs Veranstaltungen des Mitmachtheaters „Friedolin von Greifenstein“ für Kinder trafen den Nerv von 1400 Besuchern.