Mitfiebern für Oberwellenborner in Tokio

Warum eigentlich sollen immer nur Fußballer, Boxer oder Radfahrer im Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit stehen, wenn ein junger Mann quasi aus der Nachbarschaft bei Olympia startet und sogar Medaillenchancen hat? So oder ähnlich war die Überlegung von Stephan Höhn (links) aus Birkigt, die er nun umsetzte. Unterstützt von zwei hiesigen Firmen und der Gemeinde ließ er zehn verschiedene Fotomotive des aus Oberwellenborn stammenden Schwimmers David Thomasberger auf große Banner drucken, die er am Donnerstag zusammen mit Matthias Bannert (2.v.r.) und Christian Jahn samt Sohn Anton am Heimatort des Schwimmers sowie in weiteren Ortsteilen der Gemeinde Unterwellenborn aufstellte. Wer dem Zwei-Meter-Mann Thomasberger, der seine Sportkarriere beim SSV Saalfeld begann, sozusagen live die Daumen drücken möchte, muss allerdings früh aufstehen: Der Vorlauf über 200 Meter Schmetterling mit Thomasberger beginnt am Montagmorgen gegen 3.37 Uhr hiesiger Zeit.