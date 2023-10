Mopedfahrer in Bad Blankenburg schwer verletzt

Bad Blankenburg. Weil er ein vor ihm haltendes Auto übersah, ist der Fahrer eines Kleinkraftfahrzeuges am Montagnachmittag in Bad Blankenburg schwer verletzt worden.

Ein Mopedfahrer ist am Montagnachmittag bei einem Unfall in der Rudolstädter Straße in Bad Blankenburg schwer verletzt worden. Wie die Polizei schreibt, war Mann ungebremst auf einen vor ihm haltenden Pkw aufgefahren.

Durch die Wucht des Aufpralls habe er sich schwer verletzt und musste in die Thüringen Klinik nach Saalfeld gebracht werden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.