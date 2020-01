Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mordprozess gestartet: Tödlicher Sturz von Motorhaube in Rudolstadt

Im Prozess am Landgericht Gera um einen Mord in Rudolstadt schweigen die beiden Angeklagten. Das kündigten die Verteidiger der Brüder, die aus Nürnberg stammen, zum Prozessauftakt am Donnerstag an. Das Verfahren findet unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen statt. Beide Angeklagte sind jeweils durch vier Verteidiger vertreten.

Die Staatsanwaltschaft Gera wirft dem 20 Jahre alten Angeklagten vor, einen Thüringer umgebracht zu haben. Er habe damit eine gemeinsame geplante Betrugshandlung seines Bruders verdecken wollen und aus Habgier gehandelt, so die Anklage.

Filmreife Szene am Autohaus in Rudolstadt

Was war geschehen? Am 5. Mai 2017 sollen die Männer einen Betrug geplant haben. Laut Anklagesatz wollten sie den beiden Geschädigten aus dem Saale-Holzland-Kreis den Kauf eines Gebrauchtwagens in einem Rudolstädter Autohaus vermitteln. Gemeinsam fuhren sie zu dem Autohaus. Dort übergaben die Geschädigten 14.500 Euro an den älteren Bruder, der einen besseren Preis aushandeln wollte und zu diesem Zweck ins Autohaus ging. Der jüngere Bruder fuhr derweil den Mercedes hinter das Gebäude, wo sein Bruder aus einem Toilettenfenster geklettert und auf die Rückbank des Autos gesprungen sein soll.

Die Geschädigten entdeckten den Fluchtversuch und wollten das Fahrzeug stoppen, indem sie sich vor die Motorhaube stellten. Der 18-Jährige am Steuer habe aber aufs Gaspedal getreten und die beiden Männer, die sich inzwischen auf die Motorhaube klammerten, abgeschüttelt. Der 68-Jährige prallte mit dem Kopf auf den Boden und verstarb später an seinen schweren Verletzungen. Dessen Sohn zog sich leichte Verletzungen zu. Die beiden Täter flüchteten.

In Tschechien in Netz gegangen

Der Prozess beginnt erst jetzt, weil sich der jüngere Bruder ins Ausland abgesetzt hat. Er wurde mit einem internationalen Haftbefehl gesucht und Mitte 2019 in der Nähe von Prag verhaftet. Der erste Verhandlungstag ging schnell zu Ende, weil sich die Angeklagten nicht äußern wollten. Die Verteidigung rügte die Gerichtsbesetzung wegen der veränderten Besetzung des Vorsitzenden und einer Schöffin. Darüber muss das Gericht nun befinden.

Die Verhandlung wird am Dienstag, 14. Januar, fortgesetzt.