Motorrad fährt fast doppelt so schnell wie erlaubt durch Saalfeld-Rudolstadt

Bei einer Geschwindigskontrolle am Mittwoch in der Bahnhofstraße in Uhlstädt ist der Polizei ein besonders schneller Motorradfahrer aufgefallen.

Wie die Polizei mitteilt, waren insgesamt neun Fahrzeuge zu schnell unterwegs. Die Fahrer erhielten sieben Verwarngelder und zwei Anzeigen.

Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Motorradfahrer, der bei erlaubten 50 Kilometern pro Stunde mit stattlichen 95 km/h unterwegs war. Diesen erwartet nun neben einer Anzeige auch ein Fahrverbot.

