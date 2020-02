Müll-Zweckverband Zaso vor zweifachem Doppelbeschluss

Es geht zwar eigentlich nur um den Müll aus zwei Landkreisen und nicht um den Weltfrieden, doch übernimmt nun der Zweckverband Abfallwirtschaft Saale-Orla (Zaso) die Gepflogenheiten von Staatsgipfeln: Man sucht missliche Überraschungen durch Vorgespräche zu vermeiden.

Landrat bringt drei Kreistagsbeschlüsse ein

Und so trafen sich die beiden Landräte, Zaso-Vorsitzender Michael Modde und die Verwaltungsspitze vor ein paar Tagen, um vor allem über die Umsetzung der Beschlüsse des Kreistages Saalfeld-Rudolstadt zu sprechen. Der hatte Landrat Marko Wolfram (SPD) beauftragt, drei Dinge in Gang zu bringen: Erstens Verbesserungen bei der Verpackungsmüllentsorgung, zweitens die Rückkehr zur Gebührenveranlagung nur der Haushalte statt auch noch der Grundstückseigentümer, und drittens die Wiedereinführung einer Pro-Kopf-Festgebühr, die für die fünfte Person im Haushalt und die folgenden sinkt oder sogar ganz entfällt.

Auch Verbandsrat Werner Thomas (CDU) war wie gewohnt am Wirken, hielt in Rundmails dem Landrat Untätigkeit vor, versandte in Sachen Festgebühr seinen Beschlussvorschlag für die Verbandsversammlung am 9. März, warb bei den Vertretern des Saale-Orla-Kreises um Unterstützung. Ähnlich umtriebig unterwegs war der Pößnecker Verbandsrat Wolfgang Kleindienst (UBV), der bereits am 7. Februar seinen Beschlussantrag auf den Weg brachte, mit dem Grundstückseigentümer auch künftig nicht mit Festgebühren belästigt werden.

Schnelle Gebührenumstellung fraglich

So enthält denn die nach dem Vorbereitungstreffen geänderte Tagesordnung für den 9. März gleich zwei Mal sinngemäß gleiche Beschlussvorlagen: zur Gebührenschuld-Beschränkung auf Haushalte die von Kleindienst und jene von Landrat Wolfram, zur Festgebühren-Staffelung die von Ex-Landrat Thomas und seinem heutigen Amtsnachfolger. Wobei nach Informationen unserer Zeitung es selbst bei entsprechenden Beschlüssen nicht sicher ist, ob der Zaso die sozial gestaffelte Gebühr schon für 2021 wieder einführen kann, denn dies wäre ein vorzeitiger Abbruch des laufenden Kalkulationszeitraums, den die Landesbehörden eigentlich nur bei zwingenden wirtschaftlichen Gründen genehmigen. Zur Not müsste also der Kreistag für 2021 noch einmal rund 44.000 Euro bereithalten, um besonders kopfreichen Haushalten die Festgebühr zu erstatten.