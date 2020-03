Müllmarken beim Abfallverband Saale-Ola nun online bestellen

In den Landkreisen Saalfeld-Rudolstadt und Saale-Orla werden in diesen Tagen mindestens 80 Prozent der etwa 260 Müllmarkenverkaufsstellen des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Saale-Orla (Zaso) geschlossen. Damit dennoch jederzeit Banderolen zur Verfügung stehen, wurde ein Internetvertrieb eingerichtet.

Darüber informierten die Zaso-Abteilungsleiter Rainer Siegmund (Finanzen) und Sven Rüdrich (Abfallwirtschaft). Der virtuelle Laden ist ab Montag, 23. März, auf der Internetseite des Zweckverbandes zu finden. Verbraucher können einzelne Streifen, aber auch den kompletten Fünfzehnerblock bestellen. Momentan kann per Bankeinzug oder Vorkasse bezahlt werden, in einem weiteren Schritt soll noch die Variante über Paydirekt hinzukommen. Und man kann sich die Wertmarken mit Normalpost oder per Einschreiben schicken lassen. Sobald Müllgebühr und Porto auf dem Konto des Zweckverbandes eingegangen sind, werden die Banderolen versendet. Zu finden ist der Müllmarken-Onlineshop unter www.zaso-online.de.

Ein Drittel mehr Sperrmüll als sonst üblich

Dies sei ein Beitrag zur Aufrechterhaltung einer geordneten Abfallentsorgung, so Rüdrich und Siegmund. Die Restmülltonnen hätten genauso wie die Gelben Säcke die erste Priorität. Aktuell sei die Entsorgung noch „ohne große Einschränkungen“ gesichert, hieß es am Freitag. Die Verbraucher werden allerdings erneut und dringlich gebeten, Abfälle auf das Nötigste zu reduzieren. Hintergrund sei die Beobachtung, dass viele Menschen die Corona-Arbeitsfreistellungen offenbar zu Renovierungen und Entrümpelungen nutzen würden.

Das Sperrmüllaufkommen auf der Pößnecker Deponie Wiewärthe sei um etwa ein Drittel höher als zu dieser Jahreszeit üblich. Sicher spiele auch eine Rolle, dass der private Recyclinghof in Unterwellenborn derzeit nichts mehr annehme. Der Zweckverband will seine Sperrmüllplätze so lange geöffnet halten, wie es verantwortbar sei.

Maximal fünf Anlieferer gleichzeitig auf Wertstoffhof

Allerdings gilt für das Pößnecker Abfallbehandlungszentrum Wiewärthe seit vorigem Samstag, dass sich maximal fünf Anlieferer gleichzeitig auf dem Wertstoffhof und Grünschnittannahmeplatz aufhalten dürfen. So sollen die einzelnen Verbraucher in ausreichendem Abstand voneinander stehen können. Man sollte sich daher auf längere Wartezeiten einstellen, hieß es.

Gänzlich geschlossen hingegen ist vorerst das Schadstofflager an der Wiewärthe. Farben, Lacke, Reinigungsmittel, technische Fette und Ähnliches werden also nicht angenommen, abgesehen von Kleinmengen.