Museum in Reitzengeschwenda vor eventuell letzter Saison

Im vorigen Herbst hatte man noch drei Tage lang und mit viel Prominenz das 50-jährige Bestehen gefeiert, nun rutscht das Volkskundemuseum Reitzengeschwenda in seine nächste Krise – und steht möglicherweise vor dem Ende. Denn es mangelt an zwei wesentlichen Voraussetzungen für das 1969 eröffnete Haus: an Geld und an tätigen Unterstützern.

Staatskanzlei will mehr örtliches Engagement

In der Drognitzer Gemeinderatssitzung am Mittwoch informierte Bürgermeister Henry Drogatz (SPD) über die sehr bedrohliche Lage. Demnach war die Arbeit im Museums-Förderverein nach dem Jubiläumsfest praktisch zum Erliegen gekommen, etliche Mitglieder zogen sich zurück, desgleichen der Vorsitzende Simon Egger, der den Verein, der nach seiner Neuausrichtung und Umbenennung gerade vor der offiziellen Eintragung stand, dann auch auflöste. Mitte Oktober ging das Museum dann ohnehin in seine übliche Winterpause; dabei fiel die Saisonbilanz laut Drogatz „ganz gut“ aus, mit über 800 zahlenden Besuchern hatte man sich klar gesteigert, Reparaturen und technische Erneuerungen vorgenommen und mit Markus Gottschald einen neuen Museumsleiter einstellen können. Doch im Spätherbst kam alles zum Erliegen.

Vor wenigen Tagen wurde Drogatz in der Thüringer Staatskanzlei die Hiobsbotschaft verkündet: Ohne tragfähiges und langfristige Stabilisierung versprechendes Konzept und ohne starken, vor Ort verankerten Förderverein läuft die freistaatliche Unterstützung von bisher 21.500 Euro pro Jahr aus – was unweigerlich die Schließung des Museums zur Folge hätte. „Die wussten in Erfurt sehr viel darüber, wie die Dinge bei uns stehen“, wunderte sich der Bürgermeister. So sei man im Bilde gewesen über die bislang nicht realisierte Katalogisierung der Museumsbestände, über die eher schwache Beteiligung der Reitzengeschwendaer selbst an Veranstaltungen des Museums und auch über den von Drogatz reaktivierten Vorläufer-Förderverein, dem derzeit allerdings nur fünf Mitglieder angehören, darunter der Bürgermeister und der Museumsleiter sowie die Bürgermeisterinnen von Kaulsdorf und Unterwellenborn als Privatpersonen. Aus Sicht der Staatskanzlei brauche es deutlich mehr Mitglieder aus Reitzengeschwenda oder wenigstens aus der Gemeinde Drognitz sowie ein Engagement der Einwohnerschaft für das Museum. Zudem rate man dringend zu einer musealen Partnerschaft mit einer anderen Gemeinde, um die Einrichtung durch Synergieeffekte stabiler betreiben zu können.

Kooperation mit Museum in Könitz angestrebt

„Wir müssen in diesem Jahr dringend etwas tun, um das Museum zu erhalten“, betonte der Bürgermeister. Mit Unterwellenborns Bürgermeisterin Andrea Wende (Freie Wähler) habe er bereits über eine Kooperation mit dem Bergbau- und Heimatmuseum in Könitz gesprochen, ein erster konkreter Schritt sei, dass der Reitzengeschwendaer Museumsleiter Markus Gottschald für die erkrankte Chefin der Könitzer Einrichtung eingesprungen sei. Wichtig sei, dass der Förderverein rasch Verstärkung aus der Einwohnerschaft erhalte. Während der Gründer und langjährige Museumsleiter Hermann Hirschfeld erklärte, sich altersbedingt nicht mehr in die Dinge einmischen zu wollen, sagte Carmen Rheber, die vor einigen Monaten ausgetreten war, ihre Bereitschaft zur Mitarbeit im Verein zu. Für den Gemeinderat unterstrich Hans-Henning Sonntag, Unterstützung für den Erhalt des Hauses zu leisten.

Bliebe noch das von der Staatskanzlei geforderte Konzept. „Das kriegen wir allein nicht hin“, schätzte der Bürgermeister ein. Für die fachliche Qualität, Struktur und die richtigen Formulierungen brauche es die Expertise von Fachleuten. Ein Konzept für das Museum extern erarbeiten zu lassen, kostet um die 10.000 Euro, hat Drogatz bei ersten Recherchen erfahren. Etwa 4000 Euro habe die Gemeinde dafür zur Verfügung; woher die weiteren 6000 Euro kommen könnten, müsse nun bald geklärt werden. Von der Gemeinde nicht, unterstrich der Bürgermeister, denn deren finanzielle Kraft werde schon vom Straßenbau in Reitzengeschwenda vollständig gebunden. Gleichwohl sei Aufgeben in Sachen Museum keine Option, so Drogatz: Mit der Naturparkverwaltung soll alsbald ein Workshop organisiert werden, um quasi die Grundlagen für ein Konzept zu schaffen.