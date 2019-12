Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Musik verbindet über Grenzen hinweg

Bad Blankenburg. Seit sechs Wochen hatten die Jungen und Mädchen fleißig geübt, einmal in der Woche immer freitags eine Stunde. Jetzt führten die Schüler der Fürstin-Anna-Luisen-Schule in der Bildungseinrichtung das Schülermusical „Der Weihnachtsgast“ vor den Sechstklässlern der Regelschule auf. Mit im Boot waren auch die Musikpädagogin Maria Grohmann, die Sonderpädagogischen Fachkräfte Kay Höpping und Simone Schmieder sowie die Musiklehrerin der Regelschule Heike Katzer. Mit großer Freude und Konzentration waren alle Beteiligten bei der Sache.

Zum Inhalt des Stückes: Wie so oft vor Weihnachten macht sich in den Familien Nervosität breit und es gibt häufig Streit. Ein Weihnachtsgast bringt heimlich Geschenke und jeweils einen Brief dazu, in dem steht, was jeder dem anderen eigentlich sagen wollte. Es kommt zur Versöhnung und der Frieden in der Familie ist gesichert. Die Begeisterung fürs Singen und Musizieren teilen die Klassen der Lehrerinnen Cornelia Müller und Silke Zapf schon seit mehreren Jahren. Im Rahmen eines inklusiven Musikprojekts haben Kinder mit und ohne Handicap nunmehr ein gemeinsames Projekt für ein Inklusionsmusical gestartet. Unter Anleitung und Begleitung der Pädagogen soll gemeinsam gesungen, musiziert und getanzt werden. Abwechslungsreich wird es, wenn gemeinsam an der thematischen Ausgestaltung gearbeitet wird. Dabei können alle Teilnehmer gleichberechtigt ihre Ideen und Fähigkeiten einbringen.

Auftritt zum 120 Jahre Bürgerschule als Höhepunkt

Der Höhepunkt wird dann ein gemeinsamer Auftritt im April des kommenden Jahres zum Festakt „120 Jahre Bürgerschule“ sein. Musik ist für viele Menschen mit Handicap ein Medium, sich individuell so weit wie möglich entfalten und verwirklichen zu können. Sie können dabei aktiv und selbstbestimmt handeln, ihr Selbstvertrauen stärken, sichtbare Erfolge verzeichnen und Anerkennung erfahren.

„Den Ansatz über das Medium Musik, seine eigene Persönlichkeit zu entdecken und die Freude am Singen sowie dem freien Musizieren, möchten wir in den Musikunterricht der Klasse 6 der Regelschule transferieren. Ziel ist es gemeinsam zu musizieren und sich über das verbindende Element „Musik“ nähe kennenzulernen. Dabei die Stärken und Schwächen des Anderen annehmen, sich als Teil einer großen Gemeinschaft zu fühlen, um gemeinsam etwas Neues entstehen zu lassen“, sagt Silke Zapf. Ein intensiver Vormittag mit dem gemeinsamen Singen von bekannten Weihnachtsliedern, welche Regelschüler Simeon an der Gitarre begleitete, stärkte die Bindung der Schüler beider Schulen weiter. „Wir möchten mit Musik ausdrücken, dass Menschen mit Handicap dasselbe Recht auf Teilhabe in der Gesellschaft haben wie nichtbehinderte Menschen“, sagen die Schüler“.

Fokus liegt auf gemeinsamer Freude

Die Zuhörer sollen sehen und hören, dass man körperlich und geistig beeinträchtigten Menschen offen und ohne Vorurteile begegnen kann. Der Fokus ist immer darauf gerichtet, Freude an etwas Gemeinsamen zu entwickeln. „Es ist etwas Neues, Spannendes“, so die Elfjährige Wencke, welche zum Kinderchor der evangelisch- lutherischen Kirchgemeinde in der Fröbelstadt gehört. Auch Klassenkamerad Lukas ist begeisterter Sänger und findet die Idee eines gemeinsamen Musicals „total cool“. Die Schüler erleben auf diese Weise, dass Inklusion ganz selbstverständlich ist, dass Menschen mit Handicap als Teil der Gesellschaft ebenso kreativ und musikalisch sind wie junge Menschen ohne Beeinträchtigung. Zur Schulsafari für Anfänger und interessierte Eltern sind alle am 29. Januar, um 16 Uhr, in die Fürstin-Anna-Luisen-Schule zum Kennenlernen ganz herzlich eingeladen, teilt Silke Zapf abschließend mit.