Nach Corona-Pause wieder Vier-Orte-Treffen bei Schönheide

An die Durchmärsche nach der Schlacht bei Leipzig 1813 erinnerte das Vier-Orte-Treffen an der Wüstung Schönheide im Jahr 2019.

Schönheide Es gibt Blasmusik, Kinderangebote und man erfährt etwas zur Geschichte der Wüstung Schönheide.

Am Sonnabend, den 11. September, findet nach der Corona-Pause wieder das Vier-Orte-Treffen bei der Wüstung Schönheide an der Landstraße zwischen Pennewitz und Gräfinau-Angstedt statt. Die teilnehmenden Orte sind Pennewitz, Gräfinau-Angstedt, Jesuborn und Dörnfeld an der Heide. Auch an die Durchmärsche nach der Schlacht bei Leipzig 1813 erinnerte das Vier-Orte-Treffen an der Wüstung Schönheide.

Ab 14 Uhr ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. Es gibt Blasmusik, Kinderangebote und man erfährt etwas zur Geschichte der Wüstung. Alle sind herzlich willkommen.

