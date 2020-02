Nach dem Brand: Rudolstädter muss von vorne anfangen

„Dort sieht man noch die Rückseite von meinem Rechner. Und die Verpackung des Modellhubschraubers“, sagt Niclas Taeger und zeigt auf die Fenster im zweiten Geschoss des Hauses am Saaldamm in Rudolstadt. Hier hat der 23-Jährige bis zum Brand vor gut 14 Tagen gelebt. „Eine schöne Wohnung war das.“ Die Erinnerungen kommen wieder. An die alten Röhrenradios und Schränke zum Beispiel – alles futsch. „Das tut schon weh.“ Es ist das erste Mal, dass er an den Ort zurückkehrt. „Ich habe mir das bisher einfach nicht angetan, hatte die Kraft nicht dazu. Es war schlimm genug“, meint er.

Wieder zurück zu finden in ein normales Leben, ist für ihn alles andere als einfach. Gebürtig in Hamburg, hat ihn die Jobsuche nach Bayern verschlagen. Von dort kommt er der Liebe wegen nach Thüringen, findet in Rudolstadt ein Zuhause. Er will sich beruflich neu orientieren. Als gelernter Pyrotechniker plant er, sich selbstständig zu machen. Dann kommt das Feuer.

Nach dem Kellerbrand brannte es erneut

„Das war schrecklich“, sagt er. Doch so wie die anderen Mieter auch, hoffte er noch, dass nach dem Kellerbrand das Schlimmste überstanden war. Aber es sollte anders kommen. Am Abend des 23. Januar brannte es wieder – diesmal noch viel schlimmer. Das Haus ist danach nicht mehr bewohnbar. Der junge Mann kommt erst bei einem Nachbarn, dann im Hotel und schließlich in einer Gästewohnung der Ruwo unter. „Dafür bin ich auch dankbar“, sagt er. Doch es tun sich Probleme auf.

Eine Hausratversicherung hat er nicht. Ab dem 1. Februar sollte der Vertrag gelten. „Ich habe das etwas schleifen lassen, das gebe ich zu. Aber wer rechnet denn mit so etwas“, sagt er. Auf Grund einer gescheiterten Selbstständigkeit, von der am Ende nur Schulden blieben, hat der 23-Jährige einen negativen Schufa-Eintrag. Keine Arbeit, kein Einkommen, das erschwert die Wohnungssuche. „Es wurde viel davon gesprochen, dass den Betroffenen unkompliziert geholfen wird, bei mir war das anders“, berichtet er.

Hilfe vom Jobcenter

„Da stellt man sich schon die Frage, ob man die Kraft hat, hier noch mal von vorn anzufangen. Packe ich das? Oder geht man zurück in die Heimat zu den Eltern“, spricht er über das, was ihn die letzten Tage so beschäftigt hat. Halt und Unterstützung findet er bei seinem Partner und dessen Familie. Er geht zum Jobcenter und stellt den Antrag auf Arbeitslosengeld II.

„Die Mitarbeiter dort haben einen guten Job gemacht, sind immer für mich da“, lobt er. Das öffnet die Tür bei der Wohnungsgenossenschaft in Saalfeld. „Auch dort wurde mir unkompliziert geholfen“. In Gorndorf hat er eine Wohnung in Aussicht, wenn alles klappt. Die Eltern übernehmen die Bürgschaft. „Darüber bin ich sehr froh“, sagt er. Er kann eine Wohnungseinrichtung als Spende bekommen. Nur: Wohin damit, bis es eine neue Wohnung gibt? „Ich würde das Angebot gern annehmen, bräuchte aber eine Möglichkeit zu Zwischenlagerung“, erzählt er. Dazu steht er nun im Kontakt mit dem Diakonieverein.

„Ich habe jetzt damit abgeschlossen“, schaut er nach vorn. Und will in Saalfeld neu starten. Nun muss es nur noch mit der Jobsuche klappen. „Die Chancen sind hier besser als in Hamburg“, findet er. Freileitungsmonteur wäre etwas, was er gerne machen würde.