Nach der Personenrettung aus der Saale bei Rudolstadt

Rudolstadt. Das schildert ein Betroffener

Am Sonntagmittag war die Rudolstädter Feuerwehr zu einer Personenrettung an die Saale im Bereich An den Katzenlöchern gerufen worden. Zwei Kanus mit je zwei Leuten waren in einer Stromschnelle gekentert. Ein Boots-Duo rettete sich an Land, beim anderen Kanu kam eine Person ans Ufer, die andere rettete sich auf einen im Wasser liegenden Baum.

Im Nachgang zur ersten Berichterstattung äußerte sich am Dienstag André Kliem im Namen der Betroffenen und stellte Folgendes richtig: „Bei allen vier Personen handelt es sich um versierte Schwimmer, alle vier sind bereits mehrfach mit einem Kanu auf der Saale gefahren. Die Kanus kenterten auf Grund der Kollision mit einem umgestürzten Baum in der Stromschnelle. Zum Zeitpunkt des Unfalls trugen alle ihre Schwimmwesten. Eine Person verfing sich mit dem Oberkörper in den Ästen des Baums. Die Beine hingen noch im Wasser und waren der starken Strömung ausgesetzt. Die Rettung auf den Baum war nur durch das Ablegen der Schwimmweste möglich, da sich diese in den Ästen verfangen hatte.“

Zudem verwies er darauf, dass sich beim ersten Versuch der Einsatzkräfte, die Person vom Baum zu retten, zeigte, wie gefährlich die Stromschnelle war. Dabei kenterte das mit Seilen gesicherte Schlauchboot, die Aktion musste abgebrochen werden. Ein zweiter Versuch war dann mit Unterstützung der Wasserwacht erfolgreich. „An dieser Stelle noch mal ein großes Lob und einen herzlichen Dank an alle Einsatzkräfte für die schnelle und professionelle Hilfe“, so André Kliem.