Nach Graffiti-Schmierereien in Königsee werden Zeugen gesucht

Königsee. Fünf mal zwei Meter groß war der Schriftzug, den die Polizei dem Fußballklub aus der Landeshauptstadt zuordnet

In der Zeit vom 1. Dezember, 19 Uhr, bis zum Folgetag 6.30 Uhr kam es in Königsee - wie erst jetzt gemeldet wurde - im Bereich der Straße Altstadt an der dortigen Grundschule zu einer Sachbeschädigung. Der oder die unbekannten Täter besprühten eine zu einer Grundschule gehörigen Mauer mit einem Schriftzug, welcher der Fanszene des FC Rot-Weiß Erfurt zuzuordnen ist.

Dieser hatte eine Größe von etwa fünf mal zwei Meter. Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt oder möglichen Tätern machen können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0316351 bei der Polizei in Saalfeld unter 03671-560 zu melden.