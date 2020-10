Der Schock aus dem Sommer 2019 mit einen massiven Hackerangriff auf die Verwaltungsgemeinschaft ist allen noch in unguter Erinnerung.

Damit dies in Zukunft möglichst nicht wieder passiert, investiert die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Schwarzatal massiv in Hard- und Software. Die Gemeinschaftsversammlung beschloss die Vergabe von Lieferung und Leistung neuer Hard- und Software. Für erste werden noch im laufenden Jahr 30.310 Euro und letztere 58.921 Euro ausgegeben, die Einrichtung soll 1496 kosten. Vorbehaltlich eines rechtskräftigen Haushalts werden für 2021 nochmals 30.636 Euro eingeplant. Vergeben wird der Auftrag an die Firma Kommunale Informationsverarbeitung Thüringen GmbH (KIV).

Darüber hinaus wird der Gemeinschaftsvorsitzende abweichend von der Geschäftsordnung bis Ende 2021 ermächtigt, zur Beschaffung von weiteren Hardwarekomponenten zur Sicherung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung Aufträge von bis zu 10.000 Euro zu vergeben.

Bei Neugründung der VG Schwarzatal wurden vorhandene Hardwarekomponenten und Software übernommen, hieß es zur Begründung. Es gebe Programme von unterschiedlichen Anbietern für den gleichen Zweck, etwa bei Liegenschaften, ungenügend lizenzierte Software im Friedhofswesen, aber auch Finanzsoftware, die den heutigen Ansprüchen an eine moderne Verwaltungssoftware nicht mehr erfüllt und vom Anbieter nicht mehr weiterentwickelt wird. Auch eine Datenbankumstellung sei erforderlich.