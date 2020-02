Naturschutz mit süßem Nebeneffekt

Im weißen Anzug und mit der Haube samt Schleier vermummt, kontrolliert der Imker in einer Rauchwolke seine Völker, schweigend und allein mit seinen Bienen – so jedenfalls hält sich bei vielen das Klischee. Lange Zeit galt die Imkerei als das aussterbende Hobby vor allem älterer Männer. Doch der Trend hat sich offenbar gedreht.

Viele traditionelle Vereine beklagen sinkende Mitgliederzahlen – Sie auch?

Nein, ganz im Gegenteil. Wir sind ins Vorjahr mit 91 Mitgliedern gestartet und haben kürzlich mit der Friedrich-Adolf -Richter-Schule Rudolstadt das 100. Mitglied begrüßt. Besonders erfreulich: Wir haben nun schon 26 Imkerinnen im Verein und sind deshalb froh, mit Katy Wöll eine Frau als 2. Vorsitzende gewonnen zu haben. Auch die Zahl der Bienenvölker, die von unseren Mitgliedern betreut werden, hat deutlich zugelegt von 776 im Jahr 2018 auf nunmehr 848.

Wie kommt es, dass mehr Menschen in der Region Imker sein wollen?

Zum einen, weil viele Menschen Sorge haben wegen des Bienen- und Insektensterbens und etwas zur Erhaltung tun wollen. Das hat ja zum Beispiel der überragende Erfolg des Volksbegehrens in Bayern gezeigt. Zum anderen liegt uns die Kinder- und Jugendarbeit schon lange am Herzen. Damit sie noch besser, praktischer und lebensnaher gelingt, wurde am 3. Mai 2019 eine Kooperationsvereinbarung zwischen der Marco-Polo-Grundschule Saalfeld, der Schulelternvertretung, der Feengrotten und Tourismus GmbH und dem Imkerverein Saalfeld 1903 e.V. abgeschlossen. Und vielleicht spielt auch eine Rolle, dass wir nicht gegen, sondern mit den Landwirten an nachhaltigem Naturschutz arbeiten, beim Pflanzen von Bäumen, bei der Erhaltung von Streuobstwiesen, dem Anlegen von Blühstreifen sowie durch das gemeinsame Auftreten in der Öffentlichkeit.

Welche besonderen Höhepunkte stehen den Mitgliedern in diesem Jahr bevor?

Gemeinsam mit dem Landesverband richten wir am 4. April 2020 in der Stadthalle Bad Blankenburg den Thüringer Imkertag aus, wo etwa 300 Imkerinnen und Imker aus ganz Deutschland erwartet werden und von hochkarätigen Referenten wissenschaftliche Erkenntnisse und Antworten zu Themen der Bienenhaltung dargelegt werden. Über diesen und alle anderen Termine der Vereinsarbeit kann man sich auf unserer ständig aktualisierten Webseite informieren.