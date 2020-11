Nein zu Windrädern bei Treppendorf

Wird im kommenden Frühjahr mit dem Aufbau von drei weiteren Windrädern nahe Treppendorf begonnen? Die Zeichen dafür mehren sich. „Ja, im April soll es losgehen. Es waren schon Leute da, die sich die Wege angeschaut haben“, sagt Ortsteilbürgermeister Dietmar Treiber. Und geht es nach dem Willen der Stadtverwaltung in Rudolstadt, dann soll es auch so sein. Aber das Vorhaben ist nach wie vor umstritten. Die Stimmung im Dorf, sagt der Treppendorfer, ist nicht gut. „Es ist schwierig, es geht auch um viel Geld“. Es gibt Stellen im Ort, da ist die Schallbelastung groß. „Im Unterdorf, dort wirkt es wie in einem Trichter. Das macht die Leute verrückt. Sie haben Angst. Dort müsste eine erneute Messung durchgeführt werden“, meint er und fügt hinzu: „Man fragt nach dem Lebensraum für Fledermäuse und Milan, aber wer fragt nach den Menschen“? An anderen Stellen im Ort wiederum spürt man nichts.

Erneute Messung gefordert Am Montag hat er seinen Standpunkt vor den Mitgliedern des Wirtschaftsausschusses in Rudolstadt deutlich gemacht. Dort stand die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens für das Vorhaben auf der Tagesordnung. Laut Vorlage der Verwaltung soll es erteilt werden. Vorbehaltlich einer Ergänzung, wonach die Schallbelastung für den Ort noch einmal geprüft werden soll. Die Mehrheit der Ausschussmitglieder aber sah es anders. Sieben von neun der dort vertretenen Stadträte stimmten gegen die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens. Und damit gegen die Vorlage der Verwaltung. „Die Stadt Remda-Teichel hatte sich bereits gegen die Pläne zur Errichtung weiterer Windkraftanlagen bei Treppendorf ausgesprochen und das gemeindliche Einvernehmen versagt. Wir als Stadträte haben uns nach reiflicher Diskussion diesem Votum angeschlossen“, so der Ausschussvorsitzende Hans-Heinrich Tschoepke (SPD). Doch was ist der Beschluss wert? Laut Bürgermeister Jörg Reichl (BfR) muss er diesen Beschluss anfechten. „Der Gesetzgeber hat entschieden, dass Windräder im Wald erlaubt sind. Das Gebiet bei Treppendorf ist im Regionalplan als Vorranggebiet für Windkraftanlagen ausgewiesen. So ist der aktuelle Stand“, macht er deutlich und räumt ein. „Wir sitzen hier zwischen Baum und Borke, wir sind einerseits dem Gesetz verpflichtet, andererseits den Interessen der Bürger. Wir dürfen uns aber nicht als Verhinderer darstellen“. Rechtlich ist nichts zu beanstanden Zuvor hatte Stadtplaner Jens Kollatzsch die rechtliche Situation noch einmal beleuchtet. „Die Anlage befindet sich in einem Abstand von rund 1100 Metern von der Ortslage. Es sind Gutachten erstellt, die besagen, dass alle Richtwerte bezüglich Umweltbelastung eingehalten werden. Das Vorhaben ist planungsrechtlich zulässig, es sind keine Anhaltspunkte ersichtlich, die dagegen sprechen. Es ist aus fachlicher Sicht nichts zu beanstanden. Wenn der Stadtrat Nein zum gemeindlichen Einvernehmen sagt, dann muss der Bürgermeister per Gesetz aktiv werden und den Beschluss kassieren“. Die Baugenehmigung erteilt das Landratsamt, das an den Beschluss des Rudolstädter Stadtrates nicht gebunden ist. Zusätzlich zu den planerischen Vorleistungen für das Vorhaben gibt es zwei weitere Aspekte, die noch unklar sind. Zum einen ist eine Klage des Nabu anhängig bezüglich der artenschutzrechtlichen Auswirkungen. Zum anderen sollen die Investoren noch nicht in Besitz aller erforderlichen Grundstücke sein, hieß es.