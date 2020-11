Neue B 281 soll Ortsstraßen von Birkigt, Könitz und Oberwelleborn nicht ramponieren

Die Gemeinde Unterwellenborn hat beim Oberverwaltungsgericht Weimar Klage gegen den Planfeststellungsbeschluss zum Ausbau der B 281 zwischen Lausnitz und Oberwellenborn als Kraftfahrstraße eingereicht. Damit sollen Veränderungen beziehungsweise bauliche Ergänzungen erzwungen werden, die eine Mehrbelastung durch steigendes Fahrzeugaufkommen in den Dörfern entlang der Bundesstraße vermindern.

„Wir sehen keine andere Möglichkeit mehr, die zu erwartenden negativen Auswirkungen der Baumaßnahme auf unsere Ortsteile zu verhindern“, erklärt Bürgermeisterin Andrea Wende (Freie Wähler). Das sei die Gemeinde auch den Landwirten, den Anwohnern und den überwiegend jugendlichen Mopedfahrern schuldig, deren Bewegungsfreiheit mit dem nun geplanten Ausbau der B 281 eingeschränkt werde.

Neue Straße wäre tabu für Traktoren und Mopeds

Es gehe keinesfalls darum, das Vorhaben zu verhindern, betont Wende. Schließlich habe man seit etlichen Jahren darum gekämpft, vor allem das Nadelöhr des Bahnübergangs Vogelschutz zu beseitigen, wo auf Betreiben der Gemeinde eine werktägliche Wartezeit von Fahrzeugen vor geschlossenen Schranken von bis zu fünf Stunden gemessen worden war.

Im Laufe der Projektentwicklung habe man frühzeitig und mehrfach darauf hingewiesen, dass die Interessen von Landwirten und insbesondere der Agrargenossenschaft Kamsdorf gewahrt werden müssen, ihre Felder, Betriebsanlagen und Partnerfirmen weiterhin auf kurzen Wegen zu erreichen. Gleiches gelte für Mopedfahrer und dabei nicht nur für Jugendliche.

„In den Dörfern ist das Moped nun mal ein verbreitetes Verkehrsmittel. Wenn das auf der bisher wichtigsten Verbindung nicht mehr zugelassen ist, muss es Wege geben, die Nutzung trotzdem zu ermöglichen“, sagt die Bürgermeisterin. Die B 281 soll teilweise verlegt und streckenweise dreistreifig ausgebaut werden und die Bahnlinie per Brücke überspannen.

Allerdings würden bisherige Zu- und Abfahrten etwa nach Lausnitz, zur Siedlung Vogelschutz sowie auf das Oberwellenborner Betriebsgelände der Agrargenossenschaft entfallen. Da Traktoren samt beladenen Hängern die Mindestgeschwindigkeit von 60 Stundenkilometern nicht schaffen, dürften sie, wie Mopedfahrer auch, ohnehin die neue B 281 nicht benutzen.

Mehr Schwerverkehr in den Dörfern befürchtet

„Das hieße, das zum Beispiel ein Traktor-Gespann mit Getreide von einem Feld bei Könitz, das zur Trocknungsanlage will, erst durch Könitz, dann durch Birkigt und ganz Oberwellenborn fahren müsste, um das Betriebsgelände zu erreichen“, macht Hauptamtsleiter Olaf Melzer die Problematik noch einmal deutlich. Für einen so intensiven Verkehr mit schweren und langen Fahrzeugen seien die Ortsstraßen, für deren Erneuerung in den letzten Jahren auch die Anwohner mit Ausbaubeiträgen teuer bezahlt hätten, aber gar nicht ausgelegt, sowohl in den Fahrbahnbreiten wie auch in den Kurvenradien.

„Wir müssten an Bordsteinen und Gehwegen, aber auch bei Einbauten wie Hydranten und Abflüssen mit massiven Schäden rechnen und damit mit enormen Mehrbelastungen für die Gemeinde, um die Straßen wiederherzustellen.“ Auch der Individual-Nachbarschaftsverkehr per Pkw sowie die Touren der Schulbusse würden sich wohl mehr auf die Dörfer verlagern, zumal nach einem bereits avisierten weiteren Ausbau der B 281 um Rockendorf und Krölpa herum.

Die Klage vor dem Oberverwaltungsgericht zielt darauf, dass die jetzt vorliegenden Ausbauplanungen für die B 281 den Anspruch der Gemeinde auf schadlosen Erhalt ihres Straßennetzes nicht hinreichend berücksichtigen beziehungsweise dies nicht genügend geprüft wurde und von daher Abhilfe zu schaffen sei – etwa in Form einer zusätzlichen Brücke über die Bundesstraße zwischen Vogelschutz und Oberwellenborn oder dem Erhalt der direkten Zufahrt von Lausnitz aus.

Geholfen wäre Landwirten und Mopedfahrern freilich auch, wenn die neue B 281 keine Kraftfahrstraße würde, aber an einen solchen Schritt glauben Wende und Melzer eher nicht: Das Land werde an der Einstufung festhalten, weil nur damit der dreistreifige Ausbau als schnelle Anbindung zur A 9 zu rechtfertigen sei.

Die Klage ziele nicht auf einen Stopp des Vorhabens und habe auch keine bremsende Wirkung, unterstreicht Bürgermeisterin Wende: „Wir wollen lediglich sinnvolle Ergänzungen erreichen.“ Damit die neue Straße nicht nur den Durchreisenden nützt, sondern auch jenen, die links und rechts davon wohnen und arbeiten.