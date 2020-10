Neue Bilder vom Rennsteigmaler in Leutenberg zu sehen

In den Praxisräumen der Ärztinnen Ellen Barthel und Dina Wolfram in Leutenberg gibt es seit Montag die inzwischen 42. Kunstausstellung zu bewundern. Neue Arbeiten vom Rennsteigmaler Baldur Schönfelder zeigen dessen typische Abbilder seiner Heimat am Rennsteig in der von ihm meisterhaft beherrschten naiven Malerei.

Baldur Schönfelder hat seit 2010 am häufigsten in Leutenberg ausgestellt und freut sich, wieder an alter Wirkungsstätte ausstellen zu können, wenn auch diesmal ohne Vernissage. Auch im hohen Alter hat Baldur Schönfelder unermüdlich gemalt, davon zeugen die ausgestellten Bilder, die vielfach in den Jahren 2019 und 2020 entstanden. Nach seiner letzten großen Ausstellung im Schloss Molsdorf bei Erfurt hatte er nur kleinere Beteiligungen an Ausstellungen, so dass er sich freut, wieder in Leutenberg ausstellen zu können.

Die Liebe zur Thüringer Heimat

Der 1935 in Ernstthal am Rennsteig geborene Schönfelder wohnt – abgesehen vom Studium in Berlin – Zeit seines Lebens im Thüringer Wald. „Die Liebe zu meiner Thüringer Heimat ist die Sprache meiner Bilder. Persönliche Erlebnisse und Befindlichkeiten führen meine Hand im Spiel mit den Farben. Ich versuche, schlicht und einfach meine Vorstellungen und Empfindungen darzustellen. Es sind fast immer die leisen Töne, an längst verloren geglaubte Melodien erinnernd, an die Kindheit, an Harmonie“, sagt Schönfelder zu seinem Schaffen.

Erklärtes Lieblingsmotiv in seinen oft als naiv und idyllisch bezeichneten, vor allem aber unverstellt subjektiven Malereien ist der Thüringer Wald zu allen Jahreszeiten. Die Ausstellung kann unter Beachtung der Pandemiebestimmungen zu den Öffnungszeiten der Praxis besichtigt werden.